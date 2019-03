Werkgevers willen AOW op 66 bij zwaar werk

Als het aan de werkgeversorganisaties ligt, krijgen mensen met zware beroepen zoals metaalarbeiders, verpleegkundigen, bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs recht op vervroegde AOW op 66-jarige leeftijd. Het kabinet moet dit betalen, vinden VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Met dit voorstel hopen de werkgevers de vakbonden weer aan tafel te krijgen om over het nieuwe pensioenstelsel te onderhandelen. Maar vakbond FNV laat in een reactie weten dat niet alleen voor zware beroepen, maar voor iedereen de AOW-leeftijd op 66 moet worden bevroren.

Definitie van zwaar beroep

De voortdurende stijging van de AOW-leeftijd was een belangrijk twistpunt in de pensioenonderhandelingen, die november vorig jaar stuk liepen. “Nederlanders worden steeds ouder, maar in welke mate kan je de AOW-leeftijd blijven oprekken? We vinden allemaal dat je dat aan grenzen moet binden. Zeker voor bepaalde zware beroepen”, laten de drie werkgeversorganisaties nu weten.

Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW zegt in een interview met De Telegraaf dat er een lijst met zware beroepen moet komen. De werkgevers vinden verder dat mensen met een zwaar beroep die eerder met pensioen gaan, geen AOW-premie meer zouden hoeven te betalen. Dat zou ze netto een paar honderd euro per maand schelen.

Een lijst met zware beroepen opstellen is gemakkelijker gezegd dan gedaan, volgens FNV-pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga. “Probleem is dat het heel moeilijk is om daar een goeie definitie voor te vinden.” Maar de werkgevers wijzen naar Oostenrijk, waar wel zo’n lijst van zware functies is opgesteld. Mensen die in extreme hitte of kou werken, of die veel fysieke arbeid verrichten, kunnen daar eerder met pensioen. Ook wordt gekeken naar nachtdiensten, wisseldiensten en weekenddiensten.