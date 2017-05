Er moet wel een aantal 'zorgpunten in acht worden genomen bij het akkoord', aldus een verklaring. Zo mogen er geen extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers komen te liggen.

Het gaat om de terugkeer van het derde jaar WW. Vorige maand ontstond over de kwestie nog een grote rel in het Nederlandse polderoverleg, waarbij de vakbonden besloten om alle centrale overleggen met de werkgevers tot nader order op te schorten. Dit betrof bijvoorbeeld de belangrijke gesprekken over de toekomst van de arbeidsmarkt en het vernieuwen van het pensioenstelsel.

De bonden waren boos omdat het derde jaar WW al in 2013 was afgesproken in het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers toen sloten. Er moest daarna nog veel worden uitgewerkt, maar toen de bonden vorige maand dachten eindelijk de puntjes op de i te zetten, zeiden de werkgevers meer tijd nodig te hebben. Dat werd door FNV, CNV en VCP opgevat als een poging om alsnog onder de deal uit te komen.

De werkgevers gaven aan dat nu het boek over het sociaal akkoord uit 2013 kan worden gesloten. De organisaties verklaarden 'er waarde aan te hechten om hun handtekening onder dat akkoord gestand te doen'.

Het is nu de bedoeling dat er straks in cao's afspraken worden gemaakt over het opzetten van fondsen waaruit het derde jaar WW wordt betaald. Werknemers gaan hiervoor dan extra premie betalen.

