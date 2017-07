Werkenden profiteren nauwelijks van groeiende economie

Het lijkt of niemand helemaal senang is met de cao's die dit jaar worden afgesloten. De vakbonden vinden dat de lonen te weinig stijgen. De werkgevers vinden dat er te veel wordt gepraat over de salarissen. Zij willen dat er meer wordt gebrainstormd over andere onderwerpen, zoals de ontwikkeling en scholing van het personeel.

"Wij zien veel energie weglekken in discussies over lonen", evalueert werkgeversorganisatie AWVN over het eerste half jaar cao-gesprekken. "Deze overleggen kenmerken zich door gemiste kansen", aldus AWVN. Er is dit jaar voor 1,4 miljoen werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten met een gemiddelde loonstijging van 1,6 procent.

Vorig jaar stegen de lonen harder. Met 1,8 procent over heel 2016, heeft het CBS berekend. Dat was de hoogste stijging sinds jaren en vooral gerealiseerd dankzij de salarissen bij de overheid. Die hadden jaren op de nullijn gestaan en dat moest worden rechtgezet in 2015 en 2016. In het onderwijs kwam er wel 3,9 procent bij vorig jaar. Dat trok het landelijk gemiddelde natuurlijk ook lekker omhoog.

Nu moet het onderwijs het weer doen met een half procentje loonsverhoging. Ook in het bedrijfsleven nemen de lonen maar mondjesmaat toe, terwijl de economische crisis toch al weer even achter ons ligt. In de financiële dienstverlening steeg het salaris met 0,7 procent in het eerste half jaar van 2017.

Technologische industrie De FNV eiste aanvankelijk voor 2017 tenminste 2,5 procent voor alle sectoren. Ze kreeg onverwacht steun van De Nederlandsche Bank. Verdere loonsverhoging kan, aldus DNB, het gaat immers goed met de economie en de werkloosheid daalt. Deze oproep deed werkgevers in de pen klimmen. "Sympathiek, maar onbegrijpelijk als je kijkt naar de feiten", reageerde Ineke Dezentjé, de voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Dezentjé verwees naar de loonstijging in haar sector over de afgelopen jaren. Een elektromonteur of machinebouwer zag zijn loon met 12,5 procent omhoog gaan sinds 2010. Er zijn weinig andere beroepen waar het salaris zo hard steeg. Het afvalbeheer en de waterbedrijven springen er positief uit, weet het CBS, met eveneens 12 procent in zes jaar tijd. Ook vervoer doet het goed met 10 procent loonsverhoging sinds 2010.

Koopkracht Maar de uitzendbureaus – Randstad en Manpower presenteerden gisteren mooie kwartaalcijfers – zijn in Nederland hun werknemers niet veel meer gaan betalen over de jaren. In zes jaar tijd ging het salaris van uitzendkrachten met 7,3 procent omhoog, blijkt uit cijfers van het CBS. Bekijk het dus per sector, aldus de werkgeversorganisaties. "Daarbij dwingt de geïnternationaliseerde economie bedrijven tot voorzichtigheid", waarschuwt AWVN. De technologische industrie gaat nog een stapje verder. Dezentjé: "Concurrerende landen kennen een gematigde loonontwikkeling. In eigen land zijn de lasten voor de ondernemingen alleen maar toegenomen. In plaats van lonen verhogen, kunnen we ons daarom beter realiseren: de beste koopkracht is een baan." Het pleidooi voor een vaste baan wordt juichend ontvangen bij de vakbonden, maar voor een gematigde loonontwikkeling voelen de werknemersorganisaties niets. "Het is tijd dat werkenden, die letterlijk de winsten maken, weer eerlijk meedelen in de winsten van bedrijven", zegt FNV-vicevoorzitter Mariëtte Patijn. "Werkgevers die zich beklagen dat werknemers duur zijn? Die huilen krokodillentranen."

