Werkachterstanden UWV lopen verder op

Demissionair minister Lodewijk Asscher laat straks een hoofdpijndossier achter aan zijn opvolger op het departement van sociale zaken, met de naam: UWV. Twee jaar nadat Trouw openbaar maakte dat de uitkeringsorganisatie met grote werkachterstanden kampt en al jaren ruziet met de artsen die ze in dienst heeft, is er nog weinig veranderd.

Lees verder na de advertentie

“De achterstanden lopen verder op”, schreef Asscher gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vervolgt: “Bovendien is helaas gebleken dat er 4700 extra herbeoordelingen moeten worden verricht.” Dit is niet de eerste keer dat er een lijk uit de kast komt bij het UWV. Bij het opschonen van de werkvoorraden -zoals ze dat intern noemen- komen er plots groepen uitkeringsgerechtigden in beeld die van de radar af waren.

Het is opnieuw een zoveelste vorm van window dressing, structurele oplossingen komen er intussen niet

Nu betreft het 1500 klanten die even onzichtbaar waren. En nog eens 3200 arbeidsongeschikten waren “abusievelijk”, in de woorden van de minister, overgedragen naar een afdeling van het UWV die deze mensen zou moeten bemiddelen naar een werkplek. Voor hen was geen herbeoordeling ingepland. Ten onrechte. “UWV gaat door met het schonen van de voorraad”, meldt Asscher. Hij voorspelt al dat dat wellicht gaat leiden tot nog meer extra werk.

Om de voorraden nog enigszins in toom te houden is er besloten om voortaan een administratieve screening te doen bij mensen die één jaar ziek zijn in plaats van een medische keuring. Aan hand van de screening wordt besloten of iemand recht heeft op nog een jaar ziektewet. Deze nieuwe werkwijze bespaart veel tijd.

In strijd met de wet Maar volgens Wim van Pelt, voorzitter van de vereniging van verzekeringsartsen Novag, is deze aanpak in strijd met de wet. Asscher zegt hierover: “Ik vind het tijdig verrichten van de eerstejaarsziektewetbeoordeling voldoende zwaar wegen om deze vereenvoudigde werkwijze toe te passen.” Er wachten meer dan vijfduizend zieken op hun eerstejaarskeuring. Novag hekelt het dat de beoordelingen niet worden uitgevoerd alleen omdat er tekort artsen zijn. "De screeningmethode is bedoeld om achterstanden te verbergen. Het is opnieuw een zoveelste vorm van window dressing, structurele oplossingen komen er intussen niet." Van Pelt merkt bovendien op dat de zieke werknemers van bedrijven die zelf opdraaien voor de kosten van het ziek zijn, wel nog gekeurd worden. De werknemers die alles overlaten aan het UWV krijgen deze keuring niet en worden massaal gescreend. Van Pelt: “Zo ontstaat er ongelijke behandeling. Dit gaat in tegen de wet, en tegen de maatschappelijke opdracht van het UWV: uitkering waar nodig, participatie waar mogelijk. Ook wij artsen komen professioneel in problemen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.