Werk van asieladvocaat was lange tijd kansloos, maar uiteindelijk viel het kwartje

Wat zijn asieladvocaten eigenlijk voor types? Er woedt de laatste decennia een debat of ze vooral geld verdienen over de rug van vreemdelingen, of dat ze vooral activistisch zijn. Per cliënt krijgen ze een vaste vergoeding van het vreemdelingenrecht, en hun uurloon stijgt dus als ze de zaak zo snel mogelijk afhandelen.

Aan de andere kant is er de kritiek dat ze vanuit linkse ideologie het rechtssysteem willen dwarsbomen door ook kansloze zaken aan te brengen bij de rechter. Wat is nu waar? Rechtssocioloog Tamara Butter praatte met tientallen asieladvocaten om daar achter te komen, onlangs verdedigde ze haar proefschrift daarover aan de Radboud Universiteit.

Soms procederen ze vanuit hun activisme, soms niet

Nou? Wat blijken het voor mensen? "Niet één soort in elk geval. De meeste advocaten laten van de situatie afhangen of ze al of niet op een activistische manier procederen voor een ‘kansloze’ asielzoeker. Ze voelen vrijwel allemaal de botsende belangen van enerzijds de cliënt en anderzijds het publieke belang het systeem niet onnodig te belasten. En als derde ook nog hun eigen belang: hoe langer ze bezig zijn hoe minder geld ze per uur krijgen."