Werk samen bij dementie en bespaar tweeduizend euro per maand

In het artikel: 'Als het thuis niet meer gaat, wacht de zorgval', (Trouw 9 december 2017) komt deze door prof. R. Huijsman blootgelegde problematiek ter sprake. Door de schotten in de zorg zijn er minder uren zorg beschikbaar wanneer mensen met dementie gebruik moeten gaan maken van de Wet Langdurige Zorg. Dan is er ook de kans dat je mogelijk ook nog van vaste zorg- aanbieder moet wisselen.

Op basis van mijn eigen ervaring als directeur en medeonderzoeker van praktijkvraagstukken in de ouderenzorg durf ik te stellen dat ook voor professionals, zorgorganisaties en burgerinitiatieven deze schotten blokkerend werken en onvoldoende in staat zijn om voorwaarden te scheppen voor mensgerichte zorg, maatschappelijk ingebedde zorg en economisch houdbare zorg.

Minder ziekenhuisopnames

Recent onderzoek in een dementienetwerk leverde het inzicht op dat samenwerking tussen professionals een besparing van 2000 euro per maand per cliënt opleverde. Deze besparing kon vooral worden gerealiseerd in de zorgkosten door minder ziekenhuisopnames en geen of latere opname in een verpleeghuis. Deze vorm van netwerksamenwerking werkt ook stimulerend op de kwaliteit van zorg en op de professionele ontwikkeling. We merkten dat er weinig belangstelling was vanuit financiers om te investeren in deze vorm van samenwerking tussen professionals.

Ook maatschappelijke initiatieven van burgers zelf om op het gebied van wonen en zorg voor mensen met dementie nieuwe woonvormen tot stand te brengen strandden na vijf jaar in de krochten van onze zorgsystemen. Geïnspireerd door voorbeelden uit het buitenland gaan we nu weer een nieuwe poging wagen om te komen tot woonvormen waar niet de indicatie vanuit systemen leidend is, maar de wens van mensen zelf over hoe ze willen wonen.

Mijn pleidooi is om de handen ineen te slaan en om een Task Force vernieuwing dementiezorg op te zetten. De maatschappelijk vraagstukken zijn er groot genoeg voor, en het menselijk leed wellicht nog groter als we dat niet gaan doen.