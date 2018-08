Wereldwijde zorgen om Turkse lira-crisis, maar Nederland lijkt de dans te ontspringen

Financiële markten wereldwijd kijken met argusogen naar de valutacrisis die in Turkije serieus van aard lijkt te worden. De Turkse lira verloor in amper een week tijd een derde van zijn waarde ten opzichte van de dollar. De vrees voor besmettingsgevaar groeit, nu blijkt dat president Tayyip Erdogan niet van plan is de koers van de lira te stutten.

Gisteren trof de Turkse centrale bank een serie maatregelen om enige financiële stabiliteit te creëren. De bank pompt zo'n zes miljard dollar in de markt om onder meer banken te ondersteunen. Het volgens analisten enig werkende medicijn is een fikse verhoging van de rente, maar dat wordt door president Erdogan niet getolereerd: "Zo lang ik leef, zullen we niet in de renteval trappen". Wel blijft Erdogan burgers ertoe aanzetten om hun dollars, euro's en goud om te wisselen voor lira's.

Veel bijval krijgt de president niet. Kostte een dollar begin augustus nog 5 lira, gisteren moesten de Turkse overheid en ondernemers een dikke 7 lira aftikken.

Besmetting

Financiële markten hebben ogenschijnlijk weinig vertrouwen in de maatregelen van de centrale bank. Aandelenkoersen blijven wereldwijd in het rood staan en analisten zijn aan het rekenen geslagen. De hamvraag: wie is er vatbaar voor besmetting?

Voor Nederland lijkt het risico op blootstelling beperkt. Volgens Turkije-deskundige Nora Neuteboom van ABN Amro hebben de problemen in Turkije geen groot effect op de Nederlandse economie. Voor importerende bedrijven geldt dat de invoer goedkoper wordt. Export naar Turkije kan iets onder druk komen te staan, maar met een waarde van zes miljard euro is de export naar Turkije nog geen 2 procent van het Nederlandse totaal.

Individuele ondernemers die zaken doen in Turkije kunnen wel pijn voelen: Nederlandse bedrijven waren vorig jaar nog de grootste investeerders in de Turkse economie. In het oog springt ING, de bank heeft voor ongeveer 15 miljard euro aan activiteiten in Turkije. Het aandeel ING verloor sinds donderdag ongeveer 7 procent van zijn waarde. Meer bekende merken hebben bezittingen in Turkije. Unilever investeerde vorig jaar 350 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Konya. Het in Nederland opgerichte energiebedrijf Vitol kocht vorig jaar 1700 tankstations in Turkije. Dergelijke bezittingen kunnen door de crisis in Turkije waarde verliezen.

In andere landen zijn het vooral banken die het moeten ontgelden. Spaanse, Franse en Italiaanse banken hebben tientallen miljarden euro's uitstaan in Turkije en kregen de afgelopen dagen rake klappen op Europese beurzen. Ook de euro staat op het laagste niveau in meer dan een jaar tijd.

Om economische redenen is er soms helemaal geen aanleiding om je zorgen te maken

Verschillende analisten noemen die angst op de financiële markten misplaatst. De kans dat de Turkse crisis voor kredietproblemen in andere landen gaat zorgen, is gering. Volgens Neuteboom ligt het gevaar van een zichzelf vervullende voorspelling op de loer. "Om economische redenen is er soms helemaal geen aanleiding om je zorgen te maken. Maar een crisis domineert het nieuws en dan dalen ineens de koersen." Als voorbeeld noemt ze de Zuid-Afrikaanse rand. "Die munt heeft niets te maken met de problemen in Turkije, maar ging de afgelopen dagen toch onderuit."