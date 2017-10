Wereldwijde wedloop van batterijfabrieken

Terwijl in Azië en de VS gigafabrieken voor de productie van lithium-ion accu’s uit de grond worden gestampt, staat er in Europa nog geen enkele. Dat moet anders vindt EU-commissaris Maros Sefcovic. Hij pleit voor een Europees consortium dat de accu’s, die elektrische auto’s van stroom voorzien, op grote schaal gaat produceren.

Sefcovic noemt het consortium in een interview met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung de ‘Airbus voor batterijen’. Daarmee verwijst de eurocommissaris naar de vliegtuigbouwer die werd gevormd uit een samenwerkingsverband van Franse, Duitse, Britse en Spaanse vliegtuigfabrikanten om tegenwicht te bieden aan concurrenten uit de Verenigde Staten. Hetzelfde moet nu ook gebeuren in de accu-industrie om niet nog verder achterop te raken, meent Sefcovic. De Slowaak stelt twee miljard euro aan Europese subsidies beschikbaar om bij autofabrikanten en ontwikkelaars steun voor zijn plan te vinden.

Ook in Europa wordt een fabriek voor lithium-ion accu’s gebouwd, maar door een Aziaat: het Koreaanse bedrijf LG Chem.

Evident Dat er iets moet gebeuren, lijkt evident. Elektrisch rijden wordt omarmd door bijna alle autofabrikanten. Maar de lithium-ion accu’s die de elektrisch voortgedreven auto’s van stroom moeten voorzien worden nu nog beperkt geproduceerd. Daar komt wel langzaam verandering in. Het Amerikaanse Tesla bouwt in de woestijn in Nevada een enorm batterijencomplex, in China komt het bedrijf CATL met de grootste accufabriek ter wereld. In heel Azië worden acht enorme fabrieken voor accu’s uit de grond gestampt. Ook in Europa wordt een fabriek voor lithium-ion accu’s gebouwd, maar door een Aziaat: het Koreaanse bedrijf LG Chem.

Vraag stijgt snel Toch lijken al die fabrieken nog niet te volstaan. Simon Moores, directeur van het Amerikaanse onderzoeksbureau Benchmark Mineral, verwacht dat in 2021 de capaciteit zo’n 289 gigawattuur aan accu’s is. De prognose is dat de vraag in 2025 stijgt tot meer dan 550 gigawattuur. Ter indicatie: de nieuwe fabriek van Tesla produceert voor 35 gigawattuur aan accu’s. Moores denkt dat de industrie zeven tot tien miljard dollar nodig heeft om te voldoen aan de toekomstige vraag. Een deel van dat geld wordt nu door EU-commissaris Sefcovic in de vorm van subsidie beschikbaar gesteld. Volgens The Financial Times organiseert Sefcovic volgende week een top om zijn plannen met de industrie te bespreken. Chemieconcerns BASF en Solvay, autofabrikanten Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz en Renault, batterijenproducent Saft en het Duitse concern Siemens geven acte de présence. De bedrijven gaan in gesprek met onder meer Northvolt, een Zweeds initiatief voor de bouw van een accufabriek ter waarde van vier miljard euro en Terra E, een samenwerkingsverband van 17 bedrijven dat in Duitsland een van de grootste batterijfabrieken van de wereld wil bouwen. De bedrijven zijn nog op zoek naar geld.