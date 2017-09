Wereldtitel ver weg voor Tom Dumoulin

Grijs kun je het Noorse Bergen amper noemen. De bewoners van de huizen in de havenstad hebben werk gemaakt van hun huizen. Roze, geel en rood doen het goed op de gevels.

Die couleur locale heeft niets te maken met de WK wielrennen dat deze week in de Noorse fjordenstad is neergestreken. Dat de drie overheersende kleuren toevalligerwijze de kleuren zijn van de leiderstruien in de drie grote ronden, geeft de mondiale strijd morgen om de tijdrit wel een toepasselijke teint.

Met Dumoulin (roze in de Giro d'Italia) en Froome (geel en rood in respectievelijk de Tour de France en Ronde van Spanje) staan de gezichtsbepalende truien in Bergen aan de start. Inzet is een andere iconische trui: die met de regenboog. Die enige die nog ontbreekt in de almaar uitdijende prijzenkasten van de Brit en Nederlander.

Kers op de taart Het zou de kers op de slagroom op de taart zijn, meende Froome, mocht hij woensdag wereldkampioen worden. Dumoulin bediende zich gisteren van soortgelijke woorden, sprekend over de mogelijke afsluiting van zijn toch al succesvolle seizoen met een nieuwe hoofdprijs. Het wordt een duel waar met veel nieuwsgierigheid naar wordt uitgekeken. Beide renners zijn momenteel de bovenliggende tijdrijders. De twee beheersen het onderdeel als geen ander, alleen de Australiër Rohan Dennis komt misschien in de buurt. De twee komen elkaar echter nauwelijks tegen. Froome en Dumoulin kozen dit jaar voor verschillende wedstrijden. Een rechtstreeks duel was er niet. De laatste keer dat beiden elkaar troffen, was in de Tour van 2016. Die onderlinge strijd eindigde in 1-1. Froome heeft meer ervaring en is de betere klimmer. Een vergelijking tussen Froome en Dumoulin moet dus stoelen op andere indicatoren. De ploegentijdrit van afgelopen zondag is wellicht nog de meest betrouwbare graadmeter. Daar leek de zege lang de kant van Froomes Team Sky op te gaan. Sunweb, met kopman Dumoulin, had de race echter beter ingedeeld dan de Britten en werkte in het laatste deel de achterstand om in de winnende tijd. Daar was Froome niet voor naar Bergen afgereisd, zei hij na afloop bitter. Niemand zal ontkennen dat tegenslag net zo hard doorwerkt als goud en de 26-jarige Nederlander heeft een klein tikje aan zijn zes jaar oudere concurrent uitgedeeld. Wat Froome meeneemt naar de wedstrijd van morgen, is ervaring. Op dat vlak overklast hij zijn tegenstander met zes banddiktes. Daar komt bij dat Dumoulin bepaald geen lekkere relatie heeft met het wereldkampioenschap. Eerdere edities eindigden in decepties, met uitzondering van 2014 toen hij derde werd. Vorig jaar werd hij elfde, het jaar ervoor vijfde. Het parcours is niet in het voordeel van Dumoulin. Het is kort, 31 kilometer, en kent een pittige slotklim. Froome is de betere klimmer. Deze wetenschap werpt ook zijn schaduw vooruit naar de Tour de France van 2018. Het is aannemelijk dat de twee elkaar daar treffen. En dan is de inzet vele malen groter.

Tijdrit voor vrouwen Er wordt in het hotel van de Nederlandse ploeg niet over gesproken, maar de kans bestaat dat het podium vandaag volledig oranje gekleurd is na de tijdrit voor vrouwen. Het ge­ac­ci­den­teer­de parcours in Bergen werkt de Nederlandse rensters in de kaart. Anna van der Breggen Bondscoach Thorwald Veneberg beschikt op de WK in Noorwegen over de drie beste tijdrijdsters van dit moment, Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Anna van der Breggen. De invulling van de kleur van de medailles lijkt alleen een kwestie van seconden en de vorm van de dag. Zo gemakkelijk werkt het natuurlijk niet, zegt Van Vleuten. Vaak genoeg piekt een Amerikaanse of Duitse wielrenster op het juiste moment, ondervond Van Dijk meermaals. Zij was in 2013 de laatste Nederlandse die de mondiale titel veroverde. Niemand die er nu van uitgaat dat er vandaag een verrassing uit de koker rolt. "Wij doen het veel professioneler dan voorheen. Wij gaan tegenwoordig op hoogtestages, hebben een tijdritfiets thuis; dat betaalt zich nu uit", legt Van Vleuten de Nederlandse progressie uit. Bovendien werkt het geaccidenteerde parcours in Bergen de Nederlandse rensters in de kaart, zegt Van der Breggen. "Het is gelukkig niet in het voordeel van de tijdrijders pur sang."

