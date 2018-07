Wereldtitel passende beloning voor hecht collectief

Een overwinning van een gedisciplineerd collectief. Zo kan, hoe voorspelbaar misschien ook in een teamsport als voetbal, de tweede wereldtitel van Frankrijk genoemd worden. Het elftal van bondscoach Deschamps was gisteren in de finale te sterk voor het zich veerkrachtig getoonde Kroatië (4-2).

Deschamps ging na afloop op de schouders in het Loezjniki-stadion te Moskou. Hij mag de architect van het Franse succes genoemd worden. Deschamps, na de Braziliaan Zagallo en de Duitser Beckenbauer de derde die als speler en als trainer de wereldtitel heeft gewonnen, liet zien wat een pragmatische, realistische benadering tot gevolg kan hebben. De pijn van de verloren EK-finale, twee jaar geleden in eigen land, werd ermee verdreven.

Kroatië had de energie niet meer om extra aan te zetten in de finale

Frankrijk, opvolger van Duitsland, haalde de teamdiscipline aan onder Deschamps. Daar was opofferingsgezindheid voor nodig. Alle spelers, hoe groot ook bij hun club, moesten hetzelfde doel nastreven. Uit eer voor het vaderland en levend in het besef dat dát de enige weg naar succes kon zijn. Deschamps kreeg gelijk.

Het organiserende vermogen van de Franse ploeg − met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar ook nog eens een jonge ploeg − was ook te zien in de eindstrijd van het 21ste WK voetbal. Kroatië, de karakterploeg die dit WK al drie verlengingen in de benen had, begon fel, maar de laatste linie van de Fransen (met Pavard, Varane, Umtiti en Hernandez) maakte wederom een stabiele indruk, zoals het hele toernooi al. Frankrijk benutte zelf het eerste buitenkansje. Een vrije trap van Griezmann werd door Mandzukic in eigen doel gekopt.

Perisic scoorde nog wel de gelijkmaker, maar Frankrijk maakte die treffer snel ongedaan, al had het daarbij de hulp nodig van de videoscheidsrechter. De Argentijnse arbiter Pitana besloot na het raadplegen van de VAR een strafschop toe te kennen na een handsbal van Perisic. Griezmann benutte die kans.

De Kroaat Domagoj Vida zit ontgoocheld op het veld van het Moskouse Luzjniki Stadion, na de verloren WK-finale. © AP

Met Griezmann is een van de exponenten in het elftal van Deschamps genoemd. Bij zijn club Atlético Madrid kan de Franse spits zich vooral beperken tot aanvallen, maar bij Les Bleus werd meer van hem gevraagd door Deschamps. Griezmann gaf er gehoor aan. Hij verdedigde mee, cijferde zich weg en leverde wat er van hem gevraagd werd. De kus die een huilende Griezmann na afloop op het embleem van zijn shirt gaf, was niet geacteerd. Er sprak vaderlandsliefde uit.

Een andere vermelding verdiende Pogba. Bij zijn club Manchester United worstelend met zijn rol als spelmaker, maar bij de nationale ploeg excellerend als dienende kracht. De 3-1 begon met een sublieme pass van Pogba, die Mbappé de diepte in stuurde en de bal via Griezmann weer aangelegd kreeg. In tweede instantie trof Pogba doel.

Mbappé, slechts negentien jaar oud, is de nieuwe ster aan het firmament van het internationale voetbal. Hij zorgde met een hard schot voor de beslissende treffer, waarmee Mbappé de Braziliaan Pelé opvolgde als scorende tiener in een WK-finale. De Franse doelman Lloris, die een goed toernooi keepte, kon zich tot slot nog een foutje permitteren tegen Mandzukic (4-2). Kroatië, waar Modric werd gekozen tot beste speler van het toernooi, had de energie niet meer en Les Bleus haalden nog één keer de teamdiscipline aan om de tweede wereldtitel na het WK van 1998 veilig te stellen.

Het was een passende beloning. Voor een pragmatische bondscoach, voor een voetbalbond met een duidelijke visie en voor een mooi elftal waarin elf individuen in staat waren om zichzelf weg te cijferen voor het teambelang.

Frankrijk - Kroatië 4-2 (2-1). 18. Mandzukic 1-0 (eigen doel), 28. Perisic 1-1, 38. Griezmann 2-1 (strafschop), 59. Pogba 3-1, 65. Mbappé 4-1, 69. Mandzukic 4-2. Scheidsrechter: Pitana (Arg). Toeschouwers: 78.011.

België viert beste prestatie ooit op WK België heeft het WK in Rusland afgesloten met de beste prestatie ooit op een mondiale eindronde. De Rode Duivels versloegen zaterdag Engeland in de strijd om de derde plaats in Sint-Petersburg (2-0). Met de gewonnen troostfinale trad het elftal van bondscoach Roberto Martinez definitief uit de schaduw van de Belgische nationale ploeg die met voetballers als Jan Ceulemans, Franck Vercauteren, Jean-Marie Pfaff en Eric Gerets in 1986 het wereldkampioenschap in Mexico met een vierde plaats afsloot. België ging voor goud naar Rusland, maar na de nederlaag tegen Frankrijk in de halve finale (1-0) was brons het hoogst haalbare geworden. In België zijn ze vooral trots op de beste generatie voetballers die het land ooit heeft voortgebracht. Gisteren werden ze al groots gehuldigd in in Brussel. Achtduizend Belgen vierden op de Grote Mark feest en een groot gejuich steeg op toen de selectie op het balkon verscheen van het Brusselse stadhuis. De tweede zege van België op Engeland tijdens dit WK was verdiend. Niet de Britten maar de Rode Duivels straalden vooral het eerste uur uit dat ze de troostfinale graag wilden winnen. De Engelse bondscoach Gareth Southgate hield Kyle Walker, Ashley Young, Jesse Lingard, Jordan Henderson en Dele Alli aan de kant. Hij gunde Phil Jones, Fabian Delph, Eric Dier, Danny Rose en Ruben Loftus-Cheek speeltijd. België startte nagenoeg met de vertrouwde ploeg. Wel had Youri Tielemans nu een basisplaats. Thomas Meunier keerde terug van een schorsing. Uitgerekend Meunier bracht de Belgen al in de vierde minuut op voorsprong. De rechtsback ontsnapte aan de aandacht van Danny Rose en bekroonde een voorzet van Nacer Chadli met de openingstreffer. België was sterker dan Engeland, dat in het eerste uur nauwelijks mogelijkheden kreeg. Eric Dier miste in de 75ste minuut de grootste kans voor Engeland. Hij stuitte op Toby Alderweireld die de bal met een sliding uit het doel wist te houden. Zeven minuten later counterde België naar de 2-0. Eden Hazard trof doel op aangeven van Kevin De Bruyne, die andere vedette van de Belgen. Ondanks de verloren halve finale tegen Kroatië en het verlies tegen de Belgen mag ook de jeugdige Engelse ploeg terugkijken op een geslaagdwereldkampioenschap. De recente successen van nationale jeugdploegen versterken het gevoel dat er ook tijdens het volgende WK, over vier jaar in Qatar, weer rekening met Engeland moet worden gehouden. anp België - Engeland 2-0 (1-0). 4. Meunier 1-0, 82. E. Hazard 2-0. Scheidsrechter: Faghani (Irn). Toeschouwers: 64.406.