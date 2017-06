Wereldleiders vol lof over Helmut Kohl

De Duitse eenheid heeft zijn vader verloren. Oud-bondskanselier en voormalig CDU-voorzitter Helmut Kohl overleed vrijdagoachtend op 87-jarige leeftijd in zijn huis in Ludwigshafen. Hij was al sinds 2008 ernstig ziek.

Lees verder na de advertentie

Kohl heeft doorslaggevend bijgedragen aan de gelukkigste tijden die wij Duitsers ooit hadden Norbert Lammert

Helmut Kohl gaat als ‘kanselier van de eenheid’ de geschiedenisboeken in: onder zijn leiderschap werden Oost- en West-Duitsland herenigd. Hij was de langst zittende kanselier van de Bondsrepubliek, van 1982 tot 1998. De imposante verschijning met zijn markante bril groeide uit tot een icoon van Europa en geldt als een van de architecten van de euro.

Tegen het einde van zijn leven liep zijn reputatie ernstige schade op, onder meer door een schandaal rond illegale partijfinanciering. Toch dompelde zijn overlijden Duitsland in diepe rouw. Huidige en voormalige regeringsleiders spraken van een ‘grote Duitser’ en een ‘grote Europeaan’. Kohl was een “persoonlijkheid van historische grootte”, zei de president van de bondsdag, Norbert Lammert. Kohl heeft “doorslaggevend bijgedragen aan de gelukkigste tijden die wij Duitsers ooit hadden. We zullen dat nooit vergeten.”

Helmuts dood doet mij veel pijn. Mijn mentor, mijn vriend, de essentie van Europa Jean-Claude Juncker

“Ik buig voor zijn erfenis”, zei bondskanselier Angela Merkel in Rome, waar ze vandaag het Vaticaan bezoekt. Ze noemde Kohl een “geluksgeval voor ons Duitsers”, de “juiste man op het juiste moment”. “Het zal nog een tijd duren voor we werkelijk kunnen meten wat we met hem verloren hebben.” Helmut Kohl begreep volgens haar dat Duitse en Europese eenwording onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze sprak ook haar persoonlijke dankbaarheid uit. “Helmut Kohl heeft ook mijn levensweg beslissend veranderd”, zei Merkel, die in Oost-Duitsland opgroeide en onder Kohls vleugel in de CDU opklom. Haar eerste ministerpost kreeg ze van hem.

De president van de Europese commissie Jean-Claude Juncker was aangeslagen. “Helmuts dood doet mij veel pijn. Mijn mentor, mijn vriend, de essentie van Europa, hij zal ontzettend, ontzettend gemist worden.” Hij roemde Kohls betekenis voor Europa. “Zonder Helmut Kohl was er geen euro geweest.” Ter nagedachtenis aan Kohl, die in 1998 ‘ereburger van Europa’ werd, hingen de EU-vlaggen in Brussel halfstok.

Helmut Kohl heeft als bondskanselier van de eenheid de Duitse geschiedenis, en daarmee de Europese, eigenhandig vormgegeven Mark Rutte

Navo-chef Jens Stoltenberg sprak vol lof over Kohl. “Hij was de belichaming van een verenigd Duitsland en een verenigd Europa. Toen de Berlijnse Muur viel, was hij ter plaatse. Een ware Europeaan.”

Staatslieden over de hele wereld betuigden hun respect aan Kohl. Premier Rutte reageerde via Twitter op Kohls overlijden: “Helmut Kohl heeft als bondskanselier van de eenheid de Duitse geschiedenis, en daarmee de Europese, eigenhandig vormgegeven.”

De Amerikaanse oud-president Bill Clinton noemde hem de belangrijkste staatsman van het naoorlogse Europa. Ook oud-president George H.W. Bush, die met Kohl samenwerkte tijdens de Duitse eenwording, liet van zich horen. “Mijn vrouw en ik rouwen om het verlies van een echte vriend van de vrijheid”, liet hij weten. De samenwerking met Kohl was een van de ‘grote vreugdes uit zijn leven’. “In al onze bemoeiingen was Helmut een rots, sterk en bestendig’.

De Franse president Macron noemde Kohl op Twitter een wegbereider van Frans-Duitse vriendschap en een ‘zeer grote Europeaan’. Donald Trump reageerde niet.

Lees ook: Helmut Kohl (1930-2017) was de kanselier van de eenheid

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.