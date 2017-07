Wereldleiders brengen eerbetoon aan Helmut Kohl

De kist met het lichaam van de overleden politicus werd zaterdagochtend vanuit zijn woning in het Duitse Ludwigshafen-Oggersheim naar de Franse stad Staatsburg gebracht. Daar werd de kist neergezet in een speciale ruimte om aan het begin van de ceremonie naar de vergaderzaal van het Europese parlement te worden gebracht.

Lees verder na de advertentie

De Russische premier Dimitri Medvedev, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, oud-president van de Verenigde Staten Bill Clinton en Theresa May, premier van het Verenigd Koninkrijk; de parlementszaal zat vandaag vol met prominenten. Er waren zo'n 800 mensen aanwezig, onder wie ook premier Rutte.

Velen van hen brachten een eerbetoon aan de overleden Kohl. Hij was hun collega, hun vriend, hun mentor, en bovenal onmetelijk belangrijk voor zijn bijdrage aan de hereniging van Duitsland en de eenheid van Europa. Dat bleek uit meerdere toespraken, waarvan hieronder enkele fragmenten:

Angela Merkel "Helmut Kohl studeerde geschiedenis en gaat nu zelf de geschiedenis in. Hij legde de lat hoog, zijn werk is verbonden aan jaren van welvaart. Wat ik zo aan hem bewonderde was dat hij een gevoel had voor wat politiek mogelijk was en een onwrikbare overtuiging die hem in alles leidde. Hij creëerde het Europa waar wij nu in wonen. Dank u voor de kansen die u mij en anderen heeft geboden."

Bill Clinton "De 21ste eeuw in Europa begon onder Kohls leiding, hij gaf ons de kans om deel te nemen aan iets groters. Hij had grote vragen die nu nog echoën. Door de antwoorden die hij daarop gaf, staan wij hier. Hohl wilde een wereld creëren waarin niemand overheerste, een onderling afhankelijke wereld waar grenzen geen scheidingsmuren zijn. Rust zacht vriend. Je hebt goed werk gedaan in je leven."

Emmanuel Macron "Voor mijn generatie is Kohl onderdeel van de Europese geschiedenis. Zonder zijn ervaring waren wij hier niet geweest. Hij deed gewaagde en historische dingen. Belangrijk daarbij zijn de Duitse hereniging en Europese integratie. Voor Frankrijk was hij een cruciale bondgenoot en een bruggenbouwer. Ik heb alles aan jou te danken, maar ook Duitsland heeft alles aan jou te danken."

Dimitri Medvedev "Kohl was architect van de Duitse hereniging, architect van Europa. Een man van grote ideeën, grote plannen. Hij vond de juiste weg, en de geschiedenis heeft die gevolgd. Kohl heeft er veel voor gedaan om een goede relatie met ons (Rusland, red.) te creëren. En dat waardeert Rusland heel erg. Hij bleef altijd een nationale leider maar deed dat in de context van Europa en heel de wereld."

Laatste rustplaats Na de ceremonie wordt Kohls lichaam met een helikopter naar zijn laatste woonplaats Ludwigshafen gevlogen, ruim 100 kilometer van Straatsburg. Daarna gaat de kist per boot naar Speyer, waar rond 18.00 uur in de Dom een openbare herdenkingsdienst is. Later op de avond wordt Kohl in Speyer in besloten kring begraven.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.