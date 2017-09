Wereldkampioen Sagan kan altijd op zijn sprint vertrouwen

Zou iemand naar Bauke Mollema hebben geluisterd, toen hij zondagnamiddag met een dampend lichaam opmerkte dat het WK-parcours wel wat pittiger kon? Peter Sagan kreeg in Bergen ruim baan voor zijn derde wereldtitel in successie.

Mollema schilderde een weinig opbeurend beeld van 267 kilometer koers door het overigens sfeervolle Noorse land en de volgepakte straten van Bergen. “Snelle wegen, brede banen en nauwelijks bochten”, zag ook Mollema.

Dat een verrassing uitbleef noemde de Nederlander na afloop weinig verrassend. Sagan zag het gestoken in zijn regenboogtrui anders. Begrijpelijk. “Iedereen verwachtte dat ik hier wel even kwam winnen. Ik zeg het je: deze titel is de zwaarste van de drie”, aldus de 27-jarige Slowaak.

Kortgeschoren, speels grijnzend probeerde de renner de serieuze toon te vinden. Sagan rijdt zijn bespiegelingen vaak eigenhandig in de wielen met zijn komische noten. Niet deze keer. “Dit WK was niet te voorspellen. Ik kreeg hier maar één kans.” Intuïtie is Sagan, Sagan is intuïtie. “Je kunt niets plannen in de finale.”

Zeker geen twee centimeter verschil op de finishstreep was er tussen hem en nummer twee, de Noor Alexander Kristoff, na een overlevingstocht van ruim 267 kilometer. Achter de twee werd de Australiër Michael Matthews derde.

Het waren Niki Terpstra en Tom Dumoulin die op de laatste twee beklimmingen nog een poging deden de sprinters te lozen.

Lege handen Op de laatste klim zag Sagan zijn kansen op een derde wereldtitel snel reduceren toen de niet-sprinters hem en het restant van het snelle rennersgilde poogden te lossen. “Ik dacht serieus dat ik mijn titel kwijt was”, zei Sagan. Het is niet dat de Slowaak op de relatief gemakkelijke omloop gisteren geen strobreed in de weg werd gelegd. De Belgische en Nederlandse ploegen trachtten koste wat kost een massasprint te voorkomen. Enerzijds omdat beide landen een serieuze sprinter missen, maar ook omdat zij veel beter geëquipeerd zijn voor het sloopwerk. Lars Boom ging de Neder-Belgische troepen voor. “Ik wilde een mooie situatie creëren en de wedstrijd hard maken”, aldus Boom. De gehoopte chaos bleef jammer genoeg uit, zei Boom, die alle registers had opengetrokken maar met lege handen achterbleef. Het waren Niki Terpstra en Tom Dumoulin die op de laatste twee beklimmingen nog een poging deden de sprinters te lozen. “Het ging supersnel en daardoor net even niet zwaar genoeg om het verschil te maken”, concludeerde Dumoulin. “Sagan was volgens mij helemaal niet zo goed. Maar hij haalt de top met hangen en wurgen”, wees Dumoulin op de geringe selectiviteit van het klimwerk. Om eraan toe te voegen dat de Slowaak ‘een klasbak’ is. “Hij heeft een sprint waarop hij altijd kan rekenen.”

Dumoulin Sikkeneurig was de wereldkampioen tijdrijden eigenlijk alleen over zijn foutjes. “Ik had vandaag echt wel goede benen. Misschien had ik op de berg Salmon Hill toch moeten doorgaan”, zei Dumoulin. Het was de verkeerde beslissing op het verkeerde moment, merkte hij ook nog op. De Nederlanders - Terpstra was de beste landgenoot op de 24ste plaats - keken ondanks de teleustellende uitslag met tevredenheid terug op het WK. Dumoulin: “Er is alles uitgehaald met onze middelen. Bergop behoorden wij bij de beteren. Helaas hebben wij geen Sagan.” Mollema: “Als ploeg hebben we het gewoon goed gedaan.” Voor Terpstra hadden zeker de condities anders mogen zijn. “Ik denk dat we de regen misten. Dan had je zeker een heel andere koers gezien.” Peter Sagan na zijn finish zondag in Bergen. © BELGA