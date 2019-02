Wereldkampioen Kai Verbij is eindelijk trots op zijn overwinning

Met een goede vakantie in Japan dacht Kai Verbij dat hij afgelopen zomer zijn hoofd wel weer leeg kon maken voor een nieuw schaatsseizoen. Het was zwaar geweest, eind 2017, ook ‘onwerkelijk’. Oorzaak was de blessure die hij opliep twee maanden voor de Olympische Spelen, het toernooi waar hij vier jaar naartoe had gewerkt. Maar al dat werk was in één race waardeloos geworden. Mentaal viel hem dat heel zwaar. “Is dit het nou”, vroeg hij zich af. De vakantie werd er niet leuker door. Verbij ging twijfelen.

Een jaar verder en Verbij is meer dan opgeleefd. In het Zuid-Duitse Inzell won hij vandaag de 1000 meter op de wereldkampioenschappen afstanden, voor Thomas Krol en Kjeld Nuis. Zijn eerste wereldtitel, een jongensdroom. “Ik ben nu trotser op mezelf.”

Zittend op de kussens zag Verbij op de ijsbaan in Inzell hoe de grote favoriet Nuis zich in de laatste rit verkeek op zijn tijd (1.07,39). Een grote omhelzing volgde met oud-ploeggenoot en goede vriend Krol. Daarna brak een brede lach door. Fier reed hij een ereronde.

De titels die ik won voor vorig jaar, die wilde ik niet écht winnen. Het was allemaal voorbereiding op de Spelen

De titel was een van de mooiste die hij ooit had gewonnen, vertelde hij. En bovendien genoot hij er deze keer ook van, in tegenstelling tot de jaren voor de Spelen. “Ik merk dat mijn kijk op toernooien anders is. De titels die ik won voor vorig jaar, die wilde ik niet écht winnen. Het was allemaal voorbereiding op de Spelen. Ik wilde olympisch kampioen worden. Daar werkte ik vier jaar naartoe.

Spanning “Nu ik meer trots voel, zit ik ook lekkerder in mijn vel. Ik weet nu hoe lastig het is om überhaupt iets te winnen. Het is altijd maar spanning, spanning, spanning, spanning in Nederland. Je moet je plaatsten voor een toernooi en op een toernooi moet je ook goed zijn. Het is pakken wat je pakken kan. En dit WK, dat is toch ook wel een jongensdroom.” Wat ook meespeelde was dat het niet altijd makkelijk was om op te boksen tegen de leidende formatie in het Nederlandse schaatsen, de zwart-gele formatie van Jumbo-Visma met Nuis en Krol als belangrijkste troeven. Verbij verliest regelmatig, iets waar hij als topsporter helemaal niet tegen kan. Een ‘acht’ rijden is niet genoeg, maar een ‘negen’ lukt lang niet altijd. Pas vorige week voelde hij dat zijn ‘plannetje’ voor de 1000 meter goed uitpakte. In Hamar won hij op een manier die hem vertrouwen gaf. In het kort: op 80 of 90 procent starten, de tweede binnenbocht rustig nemen en daarna de buitenbochten ‘aanvallen’. Hij voelde zich er goed bij, had zelfs het gevoel dat hij een 500 meter kon winnen. “Terwijl ik normaal daar niet vanuit ga.” In Inzell werd hij de beste van de wereld. Hij had spijt dat hij voorheen zijn titels niet echt vierde. Gelukkig kan dat met deze wel. Alleen, hoe uit zich trots nog meer bij de naar eigen zeggen soms ‘emotieloos ogende’ Verbij? Niet heel erg, vertelde hij. “Ik uit vrij weinig, meestal. Dat hoeft ook niet. Je kan toch gewoon blij zijn met wat je hebt?”

Zilver voor Esmee Visser Voor Esmee Visser eindigde de 5000 meter in Inzell vandaag in een flinke teleurstelling. Ze reed een persoonlijk record (6.46,14), maar in de laatste rit kwam Martina Sáblíková er nog net onderdoor. De Tsjechische won voor de tiende keer op rij de langste afstand. “Huil niet", zei ze in de catacomben tegen Visser. “Je bent echt zo goed.” Visser had er eerst geen oren naar, maar ze trok gedurende de media-interviews na afloop steeds verder bij. “Als je dat hoort van zulke grote schaatsers, dan is dat alleen maar mooi. Natuurlijk baal ik heel erg van zilver. Maar ik heb nog veel jaren te gaan.” Een klein lachje brak door: “Misschien is het voor de talentontwikkeling wel goed dat ik niet alles win meteen.”

