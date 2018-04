Wereldkampioen Chantal Blaak wint overtuigend de Amstel Gold Race

Blaak won dankzij vertrouwen. Vier keer gebruikte de 28-jarige Zuid-Hollandse dat woord na afloop. Door de radio, door de ploegleider die langs kwam rijden: Blaak wist al snel dat zij voor de winst mocht gaan. Ze was meegesprongen met zeven andere rensters en was zo de pion van Boels die werd uitgespeeld. “De meiden gaven mij het vertrouwen.”

Dat lijkt logisch, dat de wereldkampioen vertrouwen krijgt. Maar zo vanzelfsprekend was dat niet. Want Blaak was niet altijd goed in bergop rijden. In haar woorden: “Vorig jaar had ik niet geroepen dat ik de Amstel Gold Race kon winnen. Maar ik ben in een jaar gegaan van aanklampen naar kijken waar ik kan aanvallen.”

Sterke ploeg

Het is een volgend pluspunt bij een ploeg waar vooralsnog (bijna) alles lukt. Dat is het gevolg van een open manier van koersen, noemt kopvrouw Anna Van der Breggen, die gisteren in het peloton finishte. Veel aanvallen, veel proberen in kopgroepen te zitten. In sommige koersen is dan zij in het voordeel, bijvoorbeeld in de zware gravelrace van de Strade Bianchi of de Ronde van Vlaanderen (waar Van der Breggen won). In andere koersen als de Amstel Gold Race, waarin de bergjes net wat minder steil zijn, komen bijvoorbeeld Amy Pieters en Blaak weer bovendrijven.

Als je als ploeg zo goed bent, hoe controleer je dan een race? Door niet alles voor te bespreken, vertelde Blaak. Scenario’s worden besproken, tactieken liggen alleen niet vast. “Als je met zo’n blok kan rijden, kan je ook tijdens de koers kijken wat het beste is.”

De winnende tactiek was in dit geval vertrouwen op Blaak, die al een aantal weken in goede vorm is. Blaak had ook zelf een doel: ze wil een ‘waardige’ wereldkampioene zijn. Hoe waardig dat kan zijn, bewees ze gisteren. “Dit was echt heel speciaal. Ik hoorde mijn naam zo vaak langs het parcours. Dit is een grote overwinning.”