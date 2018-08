Wenen gaat stank te lijf: broodjes hamburger verboden in de metro

Althans niet in de U6, waar de Wiener Linien een proef starten, vooruitlopend op een algeheel eetverbod per 1 januari. In veel landen is zo'n verbod heel gewoon, maar veel Oostenrijkers zijn er huiverig voor. De liberale partij Neos noemt het 'een aanval op de vrijheid van de burgers' en 'ondraaglijke verbodspolitiek'.

Lees verder na de advertentie

De meeste passagiers hebben er minder moeite mee. Bij een online enquête meenden 37.484 van de ruim 51.000 respondenten dat het consumeren van sterk ruikende etenswaren verboden moet worden. Ruim 28.000 mensen ondersteunden een algemeen eetverbod. Behalve stank willen mensen ook geen vlekken van andermans hamburger. Geld speelt voor Wiener Linien ook een rol: mayonaise uit bekleding verwijderen is duur.

Het eetverbod komt na een warme zomer vol stankklachten in Wenens drukste metrolijn. De 17 kilometer lange U6 vervoert dagelijks meer dan 35.000 passagiers en heeft geen airconditioning. De klachten hadden dan ook lang niet allemaal betrekking op de geur van pizza en döner, maar ook op de zweetlucht van medepassagiers.

Nog minder geslaagd was de campagne met één zwart schaap in een witte kudde, bedoeld om etende en telefonerende passagiers aan te sporen rekening met hun medemens te houden

Zwart schaap In antwoord daarop deelden Wiener Linien gratis deodorant uit, maar dat kwam het bedrijf vooral op spottende reacties op sociale media te staan. Nog minder geslaagd was de postercampagne met één zwart schaap in een witte kudde, bedoeld om etende, telefonerende en muziek luisterende passagiers aan te sporen meer rekening met hun medemens te houden. Vooral het zwarte schaap dat döner kebab at, leidde tot klachten over racisme. Gelukkig voor Wiener Linien luisterde het asociale beest wel naar de oer-Duitse naam Rudi. Het ov-bedrijf houdt het niet alleen bij een eetverbod en ludieke campagnes. De U6 krijgt komende tijd een forse opknapbeurt, waarbij stations worden gemoderniseerd en treinstellen van airco worden voorzien. Wie zich niet aan het verbod houdt, heeft overigens weinig te vrezen. Voorlopig komen er geen boetes, alleen waarschuwingen. Uitzonderingen op het verbod zijn er ook, voor suikerzieken onder meer en baby's die borstvoeding krijgen. De rest moet best tien minuten, de gemiddelde duur van een rit, zonder eten kunnen, menen Wiener Linien. Wie heel erg gehecht is aan zijn metrolunch, kan dat op 31 augustus laten weten tijdens de actie 'voor de laatste keer döner/falafel eten in de U6'. Er hebben zich tot nu toe 1878 mensen aangemeld.

Lees ook: