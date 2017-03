Welke maatregelen volgden op de Panama Papers?

De artikelen van Trouw en Het Financieele Dagblad richtten zich op drie terreinen: omstreden geldstromen door Nederland, hulp van financieel specialisten en banken, en identificatie van eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen. Zo lieten de publicaties onder meer zien hoe mogelijk corruptiegeld via Nederlandse vennootschappen richting Fifa-officials werd geleid, hoe bedrijven en rijke particulieren uit Latijns-Amerika geld wegsluizen via Nederland, en hoe mkb’ers en anderen naar belastingparadijzen uitwijken.

Worden mensen vervolgd?

De Nederlandsche Bank, de toezichthouder, meldde in januari dat tegen enkele trustkantoren aangifte is gedaan. Van minstens een van de betrokken kantoren, Infintax, is eind februari de registratie ingetrokken (al is dat vanwege beroepsmogelijkheden nog niet definitief). Er loopt nog onderzoek naar notariskantoor Ploum Lodder Princen, dat volgens deskundigen in enkele dossiers dubieuze handelingen verrichte. Of er tegen particulieren zaken lopen, bijvoorbeeld voor belastingontduiking, is onbekend.

Voor enkele individuen waren er andere gevolgen na vragen over hun betrokkenheid bij offshorebedrijven. Zo trad Bert Meerstadt in april af als commissaris bij ABN­ Amro en Bols, en moest Maya van der Steenhoven vorige maand haar politieke ambities opgeven als kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks. Voormalig eurocommissaris Neelie Kroes moest zich verantwoorden voor het niet-opgeven van een bestuursfunctie bij een bedrijf op de Bahama’s. Overigens zijn de eigenaren van Mossack Fonseca, het Panamese kantoor waarvan de administratie was gelekt, aangehouden vanwege betrokkenheid bij een groot corruptieschandaal.

Het is onbekend of en hoeveel extra belasting er tot nu toe is geïnd na de Panama Papers.

Het is onbekend of en hoeveel extra belasting er tot nu toe is geïnd na de Panama Papers. De Belastingdienst vond 683 links met Nederland, in november was aan 148 belastingplichtigen een brief gestuurd met een verzoek om opheldering. Bovendien verhoogde staatssecretaris Wiebes naar aanleiding van de Panama Papers de boete over niet-opgegeven inkomen in box 3 van 60 procent naar 120 procent.