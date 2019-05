Welke lessen vallen er te trekken uit de halvefinaleplaats van Ajax?

Ajax presteerde dit seizoen boven verwachting. In de Champions League-poule verloren de Amsterdammers niet van Bayern München en in de knock-outfase won de ploeg van trainer Ten Hag uit tegen zowel Real Madrid, Juventus als Spurs. De vraag luidt dan: is de Nederlandse voetbalcrisis nu bezworen? Dat lijkt een wat voorbarige conclusie. Oranje zal, na het missen van het EK 2016 en het WK 2018, waarschijnlijk wel van de partij zijn op het EK 2020, maar de prestaties van Ajax zijn daarbij niet maatgevend. Ze maskeren de leemte erachter. PSV werd roemloos uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League en Feyenoord – in de eredivisie achttien punten achter op Ajax en PSV – strandde in de derde voorronde van de Europa League tegen AS Trencin uit Slowakije. Vitesse en AZ haalden evenmin het hoofdtoernooi.

Welke lessen vallen er dan te trekken uit de halvefinaleplaats van Ajax? In de internationale media werd de laatste weken veelvuldig de naam van Johan Cruijff genoemd, die in 2010 een ­revolutie ontketende bij Ajax en vol op de jeugdopleiding wilde inzetten. Ja, De Ligt (19) en Van de Beek (22) kunnen daarvan als exponenten worden gezien, maar niet Frenkie de Jong (21). Hij maakte pas op zijn achttiende de overstap, toen hij overkwam van Willem II.

Frenkie de Jong (rechts) in duel met Christian Eriksen van Tottenham Hotspur tijdens de returnwedstrijd Ajax tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. © ANP

Wat de succesreeks van Ajax laat zien, is dat een elftal gebaat is bij evenwicht. Een voormalig jeugdspeler, Daley Blind (29), voor het recordbedrag van ruim zestien miljoen euro terughalen naar Ajax? Cruijff had het niet snel gedaan, maar Marc Overmars deed het wel. De technisch directeur haalde ook Tadic (30), een Serviër die voor dik elf miljoen euro werd gekocht van het Engelse ­Southampton.

Eerlijke blik in de spiegel Ook profiteerde Ajax van het werk van scout Henk Veldmate, die FC Groningen in 2016 ­verruilde voor de Amsterdamse club. Veldmate, voorzien van een goed netwerk in Zuid-Amerika, haalde de Argentijnse verdediger Tagliafico (26) en de Braziliaanse buitenspeler Neres (22) naar Amsterdam. Dat Ajax dit seizoen zo ver reikte, is toch vooral te danken aan een eerlijke, toegeeflijke blik in de spiegel. Na 2014 – het jaar waarin de club voor het laatst landskampioen werd, onder leiding van Frank de Boer – volgden vier seizoenen van droogte, waarin soms op pijnlijke wijze duidelijk werd dat een elftal met louter jeugdige spelers niet oneindig succesvol kan zijn. Hoe vermakelijk het Europese avontuur onder coach Peter Bosz (die met Ajax in 2017 de Europa League-finale verloor van Manchester United) ook was. Bondscoach Koeman zei er laatst nog dit over in De Telegraaf: ‘Ajax is gaan veranderen, heeft geïnvesteerd en heeft spelers gehaald die ze normaal niet konden of wilden halen.’ En zo is het. Voor het Nederlandse voetbal was het alleen nog beter geweest als het aantal Nederlanders in de finale in Madrid niet beperkt was gebleven tot twee (Van Dijk en Wijnaldum). Voor hetzelfde geld waren het er zomaar zes of zeven geweest.

