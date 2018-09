Welke les bondscoach Ronald Koeman uit het WK heeft getrokken? 'Gesloten spelen'

De bondscoach zit ontspannen en goedgeluimd achter de tafel, in het KNVB-gebouw in Zeist. Dat is wennen, zegt hij als hem wordt gevraagd hoe het hem in zijn nog nieuwe functie bevalt: zo’n lange vakantie. Maar hij mag weer. Zeven trainingen zal Ronald Koeman deze week leiden voor twee wedstrijden: donderdag een oefeninterland tegen Peru, in Amsterdam, en zondag de opening van de nieuwe Nations League, in Parijs meteen maar tegen wereldkampioen Frankrijk.

Streng is hij onverminderd, realistisch ook. In zijn eerste maanden, in het voorjaar, speelde Oranje vier wedstrijden: tegen Engeland (0-1), Portugal (3-0), Slowakije (1-1) en Italië (1-1). Koeman zou ze gebruiken om niveau en mogelijkheden in te schatten, in een voorlopig vastgelegd systeem met vijf verdedigers.

“In de eerste helft tegen Italië ging het met drie verdedigers in het centrum absoluut niet goed”, zegt Koeman nog eens onomwonden. “Portugal was goed, de tweede helft tegen Slowakije en Italië ook. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de andere gedeelten.”

Het moet beter. Daarvoor heeft Oranje in dit stadium één oefenwedstrijd, nee, geen twee. Die tegen Frankrijk is geen oefenwedstrijd, zegt Koeman, de winnaar, de resultaatsporter. “Het gaat om punten en om geld. Je kunt degraderen. Je wilt nog meer resultaat dan als je oefent.”

Zware indeling In de Nations League, die dit najaar in enkele maanden wordt afgewerkt, is Oranje zwaar ingedeeld: met Frankrijk en de onttroonde wereldkampioen Duitsland. De nummer drie degradeert naar een lagere divisie. Maar die zou dan wel weer toegang kunnen krijgen tot de play-offs voor het EK 2020, als Frankrijk en Duitsland zich als de verwachte nummers een en twee rechtstreeks plaatsen voor dat toernooi in de kwalificaties, die vanaf maart volgend jaar worden afgewerkt. Oranje zou zich daarin ook zelf rechtstreeks kunnen plaatsen, en dan de mogelijke ontsnapping via de Nations League niet nodig hebben. Ajax heeft geïnvesteerd, iets wat ze in voorgaande jaren duidelijk niet deden Ronald Koeman Een ander, lichter onderwerp. Recordinternational Wesley Sneijder neemt donderdag afscheid. Hij zal tegen Peru normaal gesproken een uur spelen. “Dat verdient hij en zo is het besproken”, zegt Koeman. “Ik zie het probleem niet zo.” De lading van de vragen die erover worden gesteld, is duidelijk. Past dit in deze fase? Zo kunnen toch geen automatismen worden ingeslepen, vaste lijnen worden getrokken? Niemand hoeft Koeman te vertellen dat dit sowieso moeilijk is, zo niet onmogelijk, in een paar dagen met nu eenmaal niet de beste ploeg. “Het is geweldig dat we zo’n speler kunnen eren. Er wordt vaak gezegd dat we het niet kunnen. Nu doen we het. Het is ook nooit goed”, zegt hij met zijn kenmerkende grijns. Koeman legt uit waarom aanvaller Bergwijn, op dreef bij PSV, niet is geselecteerd. Hij is opgenomen in Jong Oranje, dat donderdag tegen Engeland voor zijn laatste kans strijdt om zicht op het EK te houden.