Welke code zou jij willen kraken?

Dag Jan,

Als kind las ik een boek over de ontcijfering van hiërogliefen en toen besloot ik dat ik ooit de Steen van Rosetta in het echt wilde zien. Drie weken geleden lukte me dat, in het British Museum in Londen. De Steen van Rosetta is een granieten steen met inscripties die in 1799 door een Franse soldaat gevonden is in (jawel) Rosetta, Egypte. In 1801 versloegen de Britten daar de Fransen, waarbij de steen werd geconfisqueerd en naar Londen vervoerd. En daar is de steen nu dus nog steeds. Bizar natuurlijk, want het lijkt mij dat de steen aan Egypte toebehoort, maar goed.

Die steen is de sleutel

De steen is zo bijzonder omdat er inscripties op staan in drie talen: Grieks, Demotisch en hiërogliefen. Direct bij de ontdekking van de steen realiseerde men zich het belang ervan, want het Grieks was bekend, maar zowel het Demotisch als het hiërogliefenschrift was toentertijd nog niet ontcijferd. En de steen is natuurlijk de sleutel. Tenminste, als de boodschap in de drie talen hetzelfde is. En dat blijkt inderdaad zo te zijn: het is een decreet van koning Ptolemaeus V uit 196 voor Christus.

De uiteindelijke ontcijfering van het hiërogliefenschrift is een voorbeeld van wat in de cryptografie een known plaintext attack heet. In de originele tekst (de Griekse in dit geval) staat het sleutelwoord 'Ptolemaeus', en vervolgens kun je gaan gokken waar dat zelfde woord staat in de versleutelde tekst (hier het Demotisch en de hiërogliefen). Als je dat eenmaal gevonden hebt, heb je een voet tussen de deur en kun je verder puzzelen.

Er zijn nog veel andere onontcijferde talen in de wereld, zoals het Rongorongo van Paaseiland, of het prachtige en mysterieuze Voynichmanuscript uit de vijftiende eeuw.

Nu zag ik je afgelopen week op televisie bij 'De Wereld Draait Door' in een item over de AIVD-Kerstpuzzel. Dus ik dacht: waarom stopt de AIVD niet eens onverwacht een vraag over zo'n onontcijferde taal in zijn puzzel? Met alle denkkracht van de Nederlandse Kerstpuzzelaars moeten we dan toch iets verder komen? En wat is jouw persoonlijke favoriet, welke code zou jij nog wel eens willen kraken?

