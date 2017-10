Welk probleem schuilt er achter de patiëntenstop bij jeugdzorg?

Opnieuw geven instellingen aan geen jeugdzorg te kunnen leveren. Ggz-instelling voor specialistische zorg Mondriaan in Zuid-Limburg heeft een patiëntenstop afgekondigd. De William Schrikker Groep doet niet mee aan de aanbesteding in en rondom Dordrecht. Waar gaat het om?

In feite spelen verschillende zaken. Jeugdzorg is een breed begrip. Bij de William Schrikker Groep gaat het om jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ze levert jeugdzorgwerkers aan kwetsbare gezinnen, waarbinnen bijvoorbeeld ouder of kind een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft, waar een kind onder toezicht is gesteld of in aanraking is geweest met politie en Justitie. Mondriaan biedt met name psychiatrische hulp, bijvoorbeeld aan kinderen met autisme, schizofrenie, een verslaving, angst of depressie.

De gemene deler is een tekort aan geld. William Schrikker zegt dat de regio Zuid-Holland Zuid (17 gemeenten waaronder Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Leerdam) bij de aanbesteding van jeugdzorg een te laag bodemtarief hanteert. "Daar kunnen we het niet voor doen, we zouden daarmee in het eerste half jaar al op een ton verlies uitkomen. Kwaliteitszorg brengt nu eenmaal kosten met zich mee."

Mondriaan zegt dat ze door gemeentelijke bezuinigingen dezelfde zorg moet leveren met steeds minder mensen. De werkdruk voor psychiaters en verpleegkundigen noemt het bestuur 'onverantwoord hoog'.