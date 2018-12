Wel Epke, Kjeld en Jorien op de lijst van het Sportgala, geen Kiki, Kirsten en Tom

Wát? Geen Kiki Bertens, geen Tom Dumoulin? Gisteren maakte de vakjury van NOC-NSF bekend welke sporters dit jaar op het sportgala in de prijzen kunnen vallen. Na de bekendmaking was er ook traditiegetrouw weer grote onvrede over de genomineerden. Want waarom maakt Bertens, de eerste tennisster in de mondiale toptien in meer dan twintig jaar, geen kans om Sportvrouw van het Jaar te worden? Had de vakjury niet gezien dat zij in Cincinnati, op een van de belangrijkste toernooien ter wereld, op weg naar de overwinning Wozniacki, Svitolina, Kvitova én de nummer één van de wereld Halep versloeg? Had de jury niet gekeken naar de Tour de France en de Giro d'Italia, waar Dumoulin net naast de eindzege greep maar toch tot tweemaal toe een ongekende prestatie neerzette door tweede te worden?

Omdat kiezen tussen Van der Breggen en Van Vleuten volgens de vakjury onmogelijk was, werd een uitzondering gemaakt

Appels en peren Natuurlijk had de vakjury het gezien. Maar het was niet makkelijk deze keer, het vergelijken van appels met peren. Zeker niet in een van de beste sportjaren uit de geschiedenis van de Nederlandse sport. Hoe moeilijk de keuze was blijkt wel uit de nominaties voor Sportvrouw van het Jaar. Dit keer maken er niet drie, zoals gebruikelijk, maar vier vrouwen kans op de Jaap Eden Award. Jorien ter Mors werd wereldkampioen sprint, olympisch kampioen op de 1000 meter, én ze won een shorttrackmedaille op de Spelen in Pyeongchang. Suzanne Schulting zorgde voor de eerste gouden olympische shorttrackmedaille in de geschiedenis van de Nederlandse sport. En dan waren er nog Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, die het wielrennen bij de vrouwen dit jaar met z'n tweeën domineerden. Omdat kiezen tussen Van der Breggen en Van Vleuten volgens de vakjury onmogelijk was, werd een uitzondering gemaakt en werden beide vrouwen aan het lijstje van genomineerden toegevoegd. Dat betekende wel dat Kirsten Wild, drievoudig wereldkampioene op de baan, van de eerder bekendgemaakte shortlist afviel. En dat Laura Smulders, die het dit jaar met EK- en WK-goud niet beter had kunnen doen op haar BMX-fiets, ook niet in de prijzen zou vallen. Bij de mannen maakt Epke Zonderland door zijn zilveren EK-medaille en gouden WK-plak weer kans om Sportman van het Jaar te worden. Zonderland was dit jaar na langdurig blessureleed weer terug aan de absolute wereldtop met zijn derde wereldtitel aan de rekstok. Als hij de Jaap Eden Award wint, zal hij de eerste sporter zijn die de onderscheiding voor de vijfde keer in ontvangst mag nemen. Net als Anton Geesink en Ard Schenk won hij de prijs al vier keer eerder. Zonderland moet het opnemen tegen Kjeld Nuis, de olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter. En er zit dit jaar, met de oppermachtige motorcrosser Jeffrey Herlings, ook een niet-olympische sporter in het rijtje van genomineerden. De genomineerde paralympische sporters zijn rolstoeltennisster Diede de Groot, snowboardster Bibian Mentel en het Nederlandse rolstoelbasketbalteam. Voor de titel Sportploeg van het Jaar zijn het zeilduo Bekkering/Duetz genomineerd, de baanwielrensters van de teamsprint en de Nederlandse hockeyvrouwen. Voor Kiki Bertens valt er ook nog wat eer te behalen op het sportgala, dat op 19 december plaatsvindt. Haar coach Raemon Sluiter maakt namelijk kans op de titel Coach van het Jaar. Hij neemt het op tegen schaatscoach Jac Orie en shorttrackcoach Jeroen Otter.

