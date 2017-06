Weinig werklozen en toch geen hogere lonen. Rara?

De economie draait alweer een tijdje goed en de werkloosheid daalt. Maar de loonstijgingen die meestal komen als de werkloosheid laag is en er veel vraag naar arbeidskrachten is, zijn tot nog toe uitgebleven. Twee studies van De Nederlandsche Bank stellen dat de officiële werkloosheidcijfers de werkelijkheid niet goed meer weergeven.

Het is de tweede keer in korte tijd dat DNB onderzoek doet naar de relevantie van de werkloosheidcijfers. Dat komt doordat een belangrijk onderdeel van de economische theorie in het gedrang kwam, namelijk de 'loon-Philipscurve'. Die beschrijft het verband tussen werkloosheid en loonstijging, waarbij krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere lonen.

Sinds de kredietcrisis van 2008 is de relatie tussen werkloosheid en loonstijging minder duidelijk geworden. Anders gezegd, waar de economen van DNB rekenden op stijgende lonen, bleven die in de praktijk uit.

Onderschat

Ruim een jaar geleden concludeerde DNB al dat de werkloosheid fors wordt onderschat in de officiële cijfers. Naast de 591.000 geregistreerde werklozen (stand in het vierde kwartaal van 2015) telde DNB nog een half miljoen mensen die wel zouden willen werken. Die groep is echter niet direct beschikbaar (bijvoorbeeld studenten in de laatste fase van hun studie) of heeft de zoektocht naar werk opgegeven. Die staan niet geregistreerd als werkloos.

Daar komt volgens DNB nog grofweg een miljoen mensen bij die wel werken, maar minder uren dan zij eigenlijk willen. Dan gaat het om mensen in loondienst, maar ook zzp'ers.

Al met al was het aantal mensen dat wilde werken, of meer wilde gaan werken, dus 3,5 keer zo groot als de officiële werkloosheidscijfers weergeven, zo concludeerde DNB. Dat grote onbenutte arbeidspotentieel zorgt ervoor dat de lonen niet, of minder hard, stijgen dan je zou verwachten op basis van de economische theorie.

In een vervolgstudie van DNB die gisteren is gepubliceerd, pogen de onderzoekers een betere maatstaf te ontwikkelen voor de échte krapte op de arbeidsmarkt. Die maatstaf is ontwikkeld na een enquête onder bedrijven die gevraagd werden hoe moeilijk het is om personeel te vinden. Daarmee kan via een omweg de krapte (of het overschot) op de arbeidsmarkt nauwkeuriger worden bepaald.

Uit het onderzoek blijkt dat het verband tussen loonstijging en schaarste aan arbeid nog altijd intact is, maar dan wel als zij de nieuw ontwikkelde maatstaf gebruiken. Daarmee is opnieuw aangetoond dat na de kredietcrisis de werkloosheid structureel is onderschat op basis van de officiële cijfers, aldus de onderzoekers.