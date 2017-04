Weinig keuze, maar veel haken en ogen bij selectie van nieuwe bondscoach

Een trainer die al bijna tien jaar geen contact meer heeft met topvoetbal en één die zijn pensioen leek te hebben aangekondigd: dat zijn voor de KNVB de kandidaten voor het bondscoachschap van Oranje. Technisch directeur Hans van Breukelen voerde gesprekken met Henk ten Cate (62), trainer van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten, en met Dick Advocaat (69), die bij het Turkse Fenerbahce normaal gesproken aan zijn laatste weken als clubtrainer bezig is.

Het bevestigt dat er weinig keuze is, dat trainers na de val van Oranje niet in de rij staan voor de nummer 32 van de wereld. Nederlands enige trainer in de hogere regionen van een grote competitie, Ronald Koeman bij Everton in Engeland, gaf kort na het ontslag van Danny Blind al te kennen geen interesse te hebben.

Oud-Ajax-trainer Frank de Boer, zonder club na zijn ontslag bij Internazionale, volgde snel. Ook Louis van Gaal wilde niet – niet nóg een keer, op zijn 65ste, na het niet te overtreffen WK 2014.

Onlogische carrièrestap

Het was ook in de andere gevallen begrijpelijk. Koeman dwingt respect af in de Premier League sinds de KNVB in 2014 Guus Hiddink boven hem prefereerde, en hij zou onderhand bij een internationale topclub in aanmerking kunnen komen. Voor De Boer, relatief kort nog clubtrainer, zou het een onlogische carrièrestap zijn geweest. Bovendien is de staat van Oranje weinig aanlokkelijk, die van de niet bovenmatige getalenteerde spelersgroep én de geslonken kans op deelname aan het WK 2018.

Dat kan ook hebben meegespeeld in de overwegingen van de 50-jarige Duitser Roger Schmidt om af te zeggen. Van Breukelen sprak eerder met hem. Het is voorstelbaar dat hij voor Van Breukelen, een prediker van innovatie, misschien wel de belangrijkste kandidaat was. Schmidt behoort tot een nieuwe lichting van vooral Duitse trainers, die voetbal met wetenschappelijke accenten benaderen.

In 2014 was Schmidt de regisseur van het energieke spel waarmee het Oostenrijkse Salzburg Ajax in de Europa League volledig afblufte. Met Bayer Leverkusen plaatste hij zich driemaal voor de Champions League, waarin twee keer de knock-outfase werd bereikt.

Dat Van Breukelen nu is uitgekomen bij twee mannen van de oude stempel, kan nogal tegenstrijdig lijken

In maart werd Schmidt in Duitsland ontslagen. Hij wil nog verder als clubtrainer en dicht zich kansen toe in de Premier League. Daarbij mag de vraag worden gesteld of zijn aanpak geschikt zou zijn voor een bondscoach, die spelers maar kort bij zich heeft – en wellicht heeft hij dat ook zelf ingezien.

Dat Van Breukelen zich desondanks op hem richtte, mag enigszins verwonderen, en dat hij nu is uitgekomen bij twee mannen van de oude stempel, kan nogal tegenstrijdig lijken. Maar zo vreemd is het ook weer niet in de bittere realiteit van Oranje, waarin de KNVB niet de weelde heeft om een ‘profielschets’ langs de strakste lijnen te kunnen trekken.

