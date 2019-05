Weinig hoop op overlevenden bij bootramp in Boedapest

Zeven mensen zijn levend uit het water gehaald. Ze hebben allen onderkoelingsverschijnselen, maar maken het naar omstandigheden goed. Voor zeven mensen kwam de hulp te laat. Er waren 33 Zuid-Koreaanse toeristen en 2 bemanningsleden aan boord van het schip. Onder de passagiers bevonden zich volgens getuigen ook kinderen.

Officieel worden de overige opvarenden vermist. Het zoeken naar overlevenden is moeilijk, het water van de Donau staat op dit moment erg hoog door de zware regenval van de afgelopen weken. Hierdoor zijn er ook sterke stromingen.

Het ongeluk gebeurde op de rivier de Donau in de hoofdstad Boedapest ter hoogte van het parlementsgebouw. Waarschijnlijk is de rondvaartboot in aanvaring gekomen met een ander vaartuig. Het was op het moment van de botsing slecht weer met harde regen. De Hongaarse autoriteiten zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Er is sinds gisteravond is een enorme reddingsoperatie aan de gang. Duikers zoeken naar de vermiste passagiers en andere boten helpen daarbij door hun lichten te schijnen op de plaats waar de boot is gezonken. Ook het leger helpt mee en de Zuid-Koreanen sturen een reddingsteam.