Weg maatpak, dag lippenstift, welkom gympies

In een interne memo zegt de bank dat strakke kledingeisen niet meer passen bij ‘de meer informele sfeer die in de veranderende werkomgeving van tegenwoordig heerst’.

Lees verder na de advertentie

In 2017 versoepelde de bank al de kledingvoorschriften voor de technische afdeling, in de hoop er meer jong talent mee binnen te halen. Vanaf nu kunnen dus alle 36.000 medewerkers van Goldman Sachs ’s ochtends naar hartelust – en met gezond verstand –zelf iets uit de kledingkast kiezen om hun hun werk te dragen. ‘We weten allemaal wat wel en niet geschikt is voor de werkplek’, aldus de memo.

Zo ver is het voor de stewardessen van vliegtuigmaatschappij Virgin Atlantic nog niet, maar ook zij hebben sinds kort iets meer keuzevrijheid in hoe ze op hun werk verschijnen. Sinds deze week zijn zij namelijk niet meer verplicht make-up te dragen tijdens het werk. Ook krijgen ze naast de rok standaard een broek bij hun uniform, in plaats van alleen op aanvraag.

De keuzes van Goldman Sachs en Virgin Atlantic passen in de trend van soepelere kledingvoorschriften bij grote bedrijven. Zo maakte de Amerikaanse bank JP Morgan in 2016 in een interne memo bekend dat medewerkers zich ‘zakelijk casual’ mochten kleden, met de belangrijke opmerking dat ze dat niet moesten verwarren met ‘weekend casual’. Daarop volgde een rijtje kledingstukken die verboden bleven, zoals sportschoenen, slippers, hoeden en ‘alles wat afleidend, strak, onthullend of uitzonderlijk los of laag gesneden is’.

Lees ook:

Mannelijke Zweedse machinisten vonden een maas in de kledingvoorschriften van hun werkgever Ze mochten tijdens warm weer geen korte broek dragen, maar niemand zei iets over een rok...