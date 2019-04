Weet Van Bommel de ballon bij PSV nog op te blazen?

Ja, PSV, dat team, die strijdende eenheid, kwam gisteren in Arnhem drie keer terug van een achterstand. Of het nog aan de teamgeest lag, de eenheid? Misschien, misschien ook niet. Trainer Van Bommel zal graag zo denken, hij zal zich eraan vastklampen na nieuw puntenverlies na de winterstop: 3-3 nu bij Vitesse.

Nu is PSV dan toch geen koploper meer. Nee, niet alles is verloren, concurrent Ajax heeft het de komende weken drukker, en misschien wel zwaarder. Maar bij PSV loopt de ballon onmiskenbaar leeg, met nu toch al dertien verliespunten in de tweede competitiehelft. De beperkte kwaliteiten vooral op het middenveld en ook in de verdediging, het gebrekkige inzicht voorin, ze worden steeds scherper belicht.

Meer vaart

Daarbij is de titelstrijd in een fase beland waarin niet alles te beredeneren valt. PSV-trainer Van Bommel, die dat toch het liefst zou willen: veel vastleggen langs uitgetekende lijnen, ervoer dat na de curieuze topper tegen Ajax ook in Arnhem. PSV speelde er in een bepaald opzicht niet eens onaardig, voor zijn doen dan, geen ploeg nu eenmaal voor vloeiend spel. Er zat weer wat meer vaart in het spel dan in de laatste tijd, de instelling in de duels was goed, aanvaller Lozano wilde ook verdedigende arbeid verrichten.

Bij Vitesse speelde een rijper talent: Ødegaard, de Noor met de finesse die PSV zo node mist

Zo mag een trainer het zien, maar het enige kan het niet zijn. PSV speelt geen voetbal waarbij de trainer er zeker van kan zijn dat doelpunten wel zullen volgen. Dat is toch een voornaam verschil met het soepeler Ajax. PSV heeft in de aanval met Lozano en Bergwijn snelheid, maar nauwelijks tot geen finesse, wat gejaagdheid en onnauwkeurigheid in de hand werkt.

Toeval was het al niet dat de enige PSV-treffer voor rust niet uit een lopende aanval voortkwam. Lozano was plots weg, werd gevloerd door doelman Pasveer, en benutte zelf de strafschop. Dat betekende 1-1, Vitesse had in het eerste kwartier een voorsprong kunnen nemen. Serero kwam ver in het matig afgeschermde linkerverdedigingsblok van PSV. Hij deed eerst Viergever en na zijn schot ook Dumfries op de doellijn tollen (1-0).