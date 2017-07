Weet de huisarts wel hoe zijn oudere patiënt eraan toe is?

Ziekenhuizen zien steeds vaker hun eerstehulppost zwaar belast met ouderen die er lang niet altijd thuishoren. Waar een deel van de huisartsen goed op de hoogte is, hebben anderen geen idee wat er speelt bij hun oudere patiënt, zegt Yvonne Schoon.

Schoon is van huis uit geriater maar nu hoofd van de spoedeisende hulp van het Radboudumc in Nijmegen. "Wij krijgen daar regelmatig patiënten binnen die de laatste weken of zelfs maanden geleidelijk achteruit zijn gegaan." Cognitief - bijvoorbeeld met beginnende dementie, maar ook lichamelijk: men kan niet meer op de benen staan. Een echte medische aanleiding om naar het ziekenhuis te gaan blijkt er dan niet te zijn.

Bij navraag merkt Schoon nogal eens dat de huisarts van de patiënt geen idee heeft dat dit speelt. "Of niet op de hoogte is van het feit dat de patiënt eigenlijk op hoge leeftijd helemaal niet meer naar het ziekenhuis wil gaan. Iedere huisarts zou dit soort dingen moeten weten, want daarmee kun je een deel van de crisisopnamen voorkomen." Een deel, benadrukt ze, want het groeiende ouderenbezoek aan de spoedpost komt zeker niet alleen voor rekening van de huisarts. "We hebben nu eenmaal meer ouderen, met meer en complexere problemen. Het verpleeghuis heeft minder plekken en verzorgingshuizen worden helemaal afgebouwd."

Steeds meer huisartsen werken al met ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­pleeg­kun­di­gen voor ouderen Frank van Kemenade, huisarts in Limburg

Extra medewerkers "Het zou ideaal zijn als wij meer ruimte krijgen om tijdig met ouderen te spreken", zegt huisarts Ingeborg van Lingen in Nijverdal. "Bijvoorbeeld het gesprek over wat mensen nog aan zorg willen in de laatste levensfase. Bedenk wel dat niet iedere patiënt zo'n gesprek wil voeren. En dat bij kwetsbare ouderen het evenwicht onverwacht verstoord kan worden. Dan valt bijvoorbeeld de buurvrouw weg, krijgt de patiënte weinig vocht binnen en droogt ze uit. Wij kunnen niet alles in de gaten houden. Ik heb driehonderd 75-plussers in mijn praktijk." "Steeds meer huisartsen werken al met gespecialiseerde verpleegkundigen voor ouderen. Die gaan langs, houden contact met de wijkverpleegkundige die vaak veel meer weet dan wij, of horen signalen uit de buurt", zegt Frank van Kemenade. Hij is huisarts in het Limburgse Panningen en voorzitter van het Laego. Daarin werken huisartsen uit het hele land samen aan verbetering van ouderenzorg. "Met de vergrijzing gaat dit alleen maar toenemen", voorspelt Van Kemenade. "Ik denk dat die aparte ondersteuner voor de ouderenzorg het model van de toekomst is." Die extra medewerker in de huisartsenpraktijk die op ouderen let, daarvoor is het huidige budget niet toereikend, zegt zijn collega Van Lingen. "Als je meer preventieve zorg wil, zullen we daarvoor tijd moeten kunnen vrijmaken." Ook volgens Radboud-arts Yvonne Schoon is niet elke crisisopname te voorkomen. "Achteraf blijkt er bij de helft van de ouderen die bij ons komen toch een lichamelijke oorzaak van de klachten. Die wil je niet missen." Schoon denkt wel dat de mentaliteit in het ziekenhuis nog moet veranderen. "Wij zijn opgeleid om te handelen. Zo willen we altijd het risico op een hartstilstand uitsluiten. Maar waarom zou je iemand van negentig jaar nog naar het ziekenhuis laten komen als hij dat eigenlijk liever niet wil?"

'Crisisouderen' bij de spoedpost Welke scenario's zien medewerkers op de spoedpost vaak? Alleenwonende tachtiger heeft na een val zijn heup gekneusd. Kan niet meer staan, zichzelf verzorgen en eten/drinken halen. Uitdroging en ondervoeding dreigen. Thuiszorg komt dagelijks wel twee keer langs, maar kan niet uitbreiden. Huisarts kan vrijdag aan het eind van de middag geen plek in verpleeghuis vinden. Patiënt is verward, waarschijnlijk door dementie. Is agressief tegenover de thuiszorgmedewerkster, en tegen de kinderen die langskomen. Die laatsten bellen de huisarts: 'Dit kan zo niet langer'. Omdat er nog geen diagnose Alzheimer is gesteld, is er geen plek op de dementie-afdeling in het verpleeghuis. Alleenwonende oudere krijgt 's nachts pijn op de borst. Denkt aan hartinfarct en belt angstig de huisartsenpost. Die hoort een heftig verhaal en laat voor de zekerheid toch de ambulance komen. Een combinatie van bovenstaande, maar nu bij iemand die samenwoont. Juist die mantelzorger dreigt aan de zorg ten onder te gaan. Als er geen plek in het verpleeghuis gevonden wordt, komt de spoedhulp in beeld.

