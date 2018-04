Wees niet te optimistisch over die Noord-Koreaanse vredeswens, zeggen experts

Pyongyang gaat de klok gelijk zetten met Seoul. Het is een klein gebaar, maar veelzeggend. Sinds 2015 is het in Noord-Korea een half uur later dan in Zuid-Korea. Kim Jung-un, de leider van Noord-Korea, besloot destijds dat hij zich niet langer wilde aanpassen aan de tijdszone die de ­Japanners hebben ingesteld, toen zij Korea bezetten in de Tweede Wereldoorlog. Nu draait Kim de klok weer een half uur vooruit, zodat het in heel Korea even laat is.

Noord-Korea staat inspecties van zijn nucleaire testsites, de plaats waar het communistische regime tot voor kort kern­wapens uitprobeerde

Er klonken dit weekeinde meer positieve geluiden, ook over onderwerpen die veel belangrijker zijn voor de internationale gemeenschap. Na het overleg van vrijdag tussen Kim en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in kwam naar buiten dat het noorden inspecties zal toestaan van zijn nucleaire testsites, de plaats waar het communistische regime tot voor kort kern­wapens uitprobeerde. Dat is opmerkelijk, want Pyongyang maakte tien jaar geleden een einde aan de internationale inspecties.

De Amerikanen en Zuid-Koreanen mogen komen kijken in de tunnels van het complex in Punggye-ri, zei Kim volgens een woordvoerder van Moon. Dat is juist de locatie die volgens Chinees onderzoek ingestort zou zijn. Maar volgens Kim zijn er in ieder geval twee tunnels ‘in uitstekende conditie’. Zo maakt hij duidelijk dat zijn land niet met kernproeven stopt omdat de testsite niet meer bruikbaar zou zijn.