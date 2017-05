Weerraketten redden Russische parade niet

Het is traditioneel ook een gelegenheid voor president Poetin om de wapenkast eens uit te stallen op het Rode Plein. Het beste wat de land-, lucht-, en zeemacht te bieden heeft passeert er de revue.

Toch liep het dit keer niet allemaal volgens plan. Door het slechte weer kon een belangrijk onderdeel van het militaire defilé, de vliegshow, niet doorgaan. De Russische autoriteiten hadden geprobeerd om de donkere wolken boven het plein te verdrijven met behulp van speciale weerraketten, maar slaagden daar niet in. De poging kostte meer dan 1,5 miljoen euro.

Weermanipulatie

De inspanning van de Russen om regenwolken weg te jagen is geen primeur. In 2008 lanceerde China 1104 gelijkaardige raketten om te voorkomen dat de openingsceremonie van de Olympische Spelen in het water zou vallen. In het Nationaal Stadion van Peking viel toen geen druppel. Rusland kan op het vlak van weermanipulatie dus nog wat leren van de Chinezen.

De parade op Overwinningsdag is een van de grootste openbare evenementen in Rusland. Poetin nodigt elk jaar een buitenlandse leider uit om het defilé bij te wonen. Zo waren de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Chinese president Xi Jinping al eens te gast in Moskou. Dit jaar viel die eer te beurt aan de Moldavische president Igor Dodon.