Weer sneuvelt Trumps alternatief voor Obama's zorgwet

Republikeinen voeren al jaren campagne tegen de zorgwet van Barack Obama, bijgenaamd Obamacare. Met die zorgverzekering wilde de voormalige president de vele miljoenen onverzekerde Amerikanen beschermen. Volgens de Republikeinse partij kost de regeling veel werkenden te veel geld. Maar nu de Republikeinen de meerderheid hebben in het parlement en een president in het Witte Huis lukt het niet een alternatieve zorgwet te fabriceren.



De laatste versie van de hand van Trump stuit ook binnen zijn eigen partij op weerstand, nu ook van de senatoren Mike Lee en Jerry Moran. Daardoor valt een meerderheid weg. In een verklaring laat senator Moran weten dat hij een ander plan wil waarin onder meer een grotere keuzevrijheid is en waarin zieke mensen beschermd worden zodat ze ondanks hun ziekte toch een zorgverzekering kunnen afsluiten.



Nadat duidelijk werd dat er geen meerderheid komt, riep de president op Twitter op om Obamacare alvast af te schaffen, ook als er geen alternatief is. Dan kan een nieuwe zorgwet met een schone lei beginnen, zo twittert Trump.

Operatie De stemming was al twee keer afgeblazen. In juni kon het voorstel niet op genoeg stemmen rekenen. Maandag ging de stemming niet door, omdat de Republikeinse senator John McCain wegens een operatie niet aanwezig kon zijn.



De Republikeinen hebben in de Amerikaanse Senaat maar een kleine meerderheid van 52, tegen 48 Democratische zetels. Met vier tegenstemmers binnen de eigen gelederen krijgen de Republikeinen geen meerderheid voor de nieuwe wet. De Democraten willen Obamacare niet afschaffen, hooguit verbeteren.

