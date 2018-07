Weer sjoemelaffaire auto-industrie, nu met bewust verhoogde CO2-uitstoot

Weer wordt de Europese auto-industrie betrapt op sjoemelen. Eerst met de uitstoot van de schadelijk stikstofoxiden bij dieselauto’s, en nu met de CO2-uitstoot. In dit geval wordt de emissie tijdens autotesten opgekrikt om een hoger gemiddeld niveau aan CO2-uitstoot te hebben in 2020. Vijf jaar later moeten nieuwe Europese auto’s circa 15 procent minder CO2 produceren. Door het niveau van de CO2-uitstoot nu in testsituaties te verhogen, hoeven de automakers straks minder te doen om aan de Europese eisen van 2025 te voldoen. Het ambitieniveau wordt kunstmatig verlaagd door gesjoemel.

Uit onderzoek van het Joint Research Centre van de Europese Commissie blijkt dat de gemeten uitstoot bij autotesten, door autofabrikanten zelf, gemiddeld 4,5 procent hoger ligt dan tot voor kort werd gemeten. Er zijn zelfs uitschieters naar 13 procent geconstateerd. In een brief van twee Eurocommissarissen wordt ernstig gewaarschuwd voor deze nieuwe manier van de kluit belazeren door de auto-industrie.

In 2025 moet de CO2-uitstoot volgens Europese normen met 15 procent omlaag en in 2030 met 30 procent. De autobedrijven proberen hier deels onderuit te komen door de uitstoot van CO2 nu te verhogen in testsituaties door het gebruik van oude accu’s, die veel meer brandstof vergen, het uitschakelen van start-stop-systemen en geknoei met de automatische transmissie. Bij meer verbruik van brandstof stijgt ook de CO2-uitstoot.

Extra controle

De Europese Commissie kondigt in een brief aan het Europese Parlement en aan Oostenrijk als voorzitter van de Europese Unie maatregelen aan. Zij wil in 2020 als de gemiddelde autostoot van auto’s wordt vastgesteld uitgaan van onafhankelijke metingen en niet van de opgaven die autobedrijven doen. Ook wil de Commissie in de gaten houden of nationale toezichthouders, in Nederland is dat de RDW, de regels qua metingen bij autotesten goed naleven. Zo niet dan komen er aanpassingen in het controlesysteem, maar dat is dan pas na 2020.

In 2015 bleek dat het Volkswagen concern sjoemelde met autotesten op de rollerbank in laboratoria. Diesels reden in de testsituatie binnen de norm als het gaat om de uitstoot van NOx. Op de weg schakelde een computerprogrammaatje in de auto het zuinig rijden uit om de presentaties van de wagen te verhogen, waardoor de Nox-emissie duizend tot vierduizend keer de uitstootnorm overschrijdt. In de daarop volgende jaren bleek vrijwel elke autofabrikant in de wereld te sjoemelen bij het testen van hun diesels.

De Internationale campagnegroep Transport & Environment (T&E) verwijt de Europese Commissie veel te veel aan de hand te lopen van de auto-industrie. De reductie van CO2-uitstoot in de komende tien jaar “toont al weinig ambitie”, aldus William Todt directeur bij T&E. “Nu wordt duidelijk dat ze met de nieuwe autotesten de toch al slappe norm om tot uitstootreductie te komen ook nog eens ondermijnen.”