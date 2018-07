Wéér recordboete voor Google: 4,3 miljard euro

Dat Google een miljardenboete zou krijgen, was in de afgelopen weken al uitgelekt. Google wordt ervan beschuldigd zijn dominante marktpositie met het mobiele besturingssysteem Android te misbruiken. Het internetbedrijf zou telefoonfabrikanten dwingen om Google-apps te installeren als ze Android op hun telefoons zetten.

Zo zouden bedrijven die concurrerende apps maken worden benadeeld. Deze moeten immers eerst nog gedownload worden uit de appwinkel. Volgens Brussel zou Google fabrikanten van mobieltjes soms zelfs betalen om exclusief apps van Google vooraf te installeren. De koppelverkoop is belangrijk voor Google vanwege de advertenties die het bedrijf via zijn apps verspreid.

Ondertussen is Eurocommissaris Vestager ook nog bezig met een derde onderzoek naar Google, namelijk naar Adsense, een instrument waarmee Google advertenties plaatst op websites van andere partijen. Google zou deze websites onder druk zetten om geen advertenties van concurrenten te plaatsen.

Vorig jaar was het ook al raak voor Google. De Europese Commissie legde het internetbedrijf toen een recordboete op van 2,42 miljard euro. Toen kreeg Google de boete omdat het volgens de commissie zijn eigen vergelijkingssite Google Shopping een prominentere plek gaf in de zoekresultaten dan concurrerende winkeldiensten.

