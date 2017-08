Weer onrust en felle protesten in het Marokkaanse Rifgebied

Vorige week overleed jonge demonstrant Imad El Attabi. Sindsdien lijken de protesten alleen maar feller te zijn geworden. El Atabbi lag sinds 20 juli in coma na een gewelddadige confrontatie met de oproerpolitie, waarbij traangas werd ingezet. Hij is de eerste overledene sinds het begin van de demonstraties.

Lees verder na de advertentie

Al sinds oktober is het onrustig in het Rifgebied. De bewoners zijn ontevreden over de economische problemen in het gebied, en voelen zich achtergesteld bij de rest van Marokko. Gisteren gooiden demonstranten stenen naar agenten en werden auto’s in brand gestoken. De politie treedt gebruikelijk hard op tegen de demonstraties.

Op sociale media duiken beelden op van gisteren waarop agenten te zien zijn die met wapenstokken door de straten lopen en van bebloede demonstranten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.