Weer onderzoek naar sjoemelsoftware in diesels van Volkswagen

Het programmaatje fopt de meetapparatuur op de testbank door de uitstoot van fijnstof te maskeren. Dat meldt de Duitse krant Bild am Sonntag. De jongste sjoemelsoftware zou volgens het bericht zijn geïnstalleerd bij de lichtere 1.2 liter TDI-motoren van VW. Omdat het Volkswagenconcern al enkele jaren geleden afscheid heeft genomen van die dieselmotoren, moet het gaan om een update van oudere modellen. De 1.2 TDI-motoren zitten in de vorige generatie van de VW Polo en de SEAT Ibiza, de Skoda Fabia en de Skoda Roomster. Waarschijnlijk hebben honderdduizenden auto’s de update - die inmiddels is stopgezet - al gehad.

Deskundigen van de Duitse toezichthouder Kraftfahrtbundesamt (KBA) gaan er volgens Bild am Sonntag al vanuit dat bij Volkswagen een ontoelaatbaar uitschakelapparaat wordt gebruikt. Ook het Duitse Ministerie van Transport bevestigde aan de krant dat de KBA het proces onderzoekt. De persdienst van Volkswagen in Duitsland laat in een verklaring weten dat er ‘tijdens de reguliere controles van de software-update voor dieselvoertuigen met 1,2-liter EA 189-motoren vragen zijn geïdentificeerd die nader moeten worden geanalyseerd’. De producent van onder meer de Golf, de Passat en de Touran stelt verder dat ze de toezichthouder ‘onmiddellijk’ en ‘actief’ op de hoogte heeft gebracht. ‘De kwaliteitsafdeling van Volkswagen bewaakt voortdurend technische oplossingen in verband met lopende servicecampagnes en terugroepacties.’

Imago Hoewel de nieuwe sjoemel-aantijging aan het adres van Volkswagen in absolute aantallen relatief klein van schaal is vergeleken met eerdere illegale maskeringen van uitstoot die het concern toepaste, wijst deze nieuwe verdachtmaking erop dat de Volkswagen Groep hardleers is. Het dieselschandaal heeft alleen al bij het VW-concern (naast moedermerk VW zijn dat Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini en Porsche) betrekking op zo’n elf miljoen modellen. Sinds het bedrijf in 2015 toegaf de boel belazerd te hebben, heeft dat Volkswagen al meer dan 27 miljard euro gekost, onder andere aan boetes en compensatie aan investeerders. Uitgerekend afgelopen weekend gaf financieel topoman Frank Witter in een interview aan de Duitse krant Börsen-Zeitung nog aan dat Volkswagen ook de komende jaren nog miljarden kwijt is aan de afhandeling van ‘Sjoemelgate’. Overigens raakten ook vrijwel alle andere bekende autofabrikanten, die ongeveer op dezelfde manier te werk gingen, betrokken bij het schandaal. Maar voor Volkswagen is een negatief imago op het gebied van milieu extra pijnlijk, omdat de grootste autofabrikant ter wereld zich de laatste tijd juist opzichtig op de borst klopt over zijn plannen voor elektrificatie. De Volkswagen Groep ( nu goed voor de productie van zo'n 10 miljoen ‘fossiele’ auto’s per jaar) zei bij monde van opperbaas Michael Jost in het Duitse Handelsblatt dat het bedrijf klaar is om binnen afzienbare tijd 15 miljoen elektrische auto’s per jaar te bouwen. Even later kondigde VW aan dat het concern de benzine- en dieselmotor vanaf 2026 definitief de nek om draaien. “De groene tak wordt ons nieuwe bedrijfsmodel”, aldus Jost.

