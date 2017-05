Weer nazi-spullen op Duitse kazerne

De Duitse defensietop heeft de strijdkrachten opdracht gegeven om alle gebouwen en terreinen te inspecteren op attributen uit de nazi-tijd. Aanleiding is dat voor de tweede keer in korte tijd op een kazerne nazi-parafernalia zijn aangetroffen. In een kazerne in het Zuid-Duitse Donaueschingen vonden inspecteurs in een vitrine stalen helmen van de Wehrmacht, de benaming van de Duitse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog. Ook bleek er een kamer te zijn die geheel was ingericht met spullen van de Wehrmacht.

De strijdkrachten beloven morgen al een rapport met voorlopige bevindingen te presenteren, en over een week een eindrapport. Het vertonen van nazi-attributen als swastika's en SS-symbolen is verboden in Duitsland. Hoewel het tonen van Wehrmacht-spullen wel is toegestaan, heeft de minister van defensie, Ursula Von der Leyen, verklaard dat zij geen verering van de Wehrmacht tolereert in de strijdkrachten. "Wij trainen mensen met wapens", aldus Von der Leyen in een interview met Bild am Sonntag. "Het is goed dat voor ons hogere standaarden gelden."

Franco A. Het Duitse leger kwam onlangs in opspraak door de arrestatie van Franco A., een luitenant met extreem-rechtse sympathieën, die gelegerd was in de Franse plaats Illkirch aan de Duitse grens. A. zou deel uitmaken van een klein neonazi-netwerk. De officier zou zich hebben voorgedaan als een Syrische asielzoeker, met als doel om aanslagen te plegen, die hij in de schoenen van immigranten wilde schuiven. Ook op zijn kazerne werden nazi-attributen gevonden. Zo werd op een geweer een hakenkruis aangetroffen en hingen er symbolen van de Wehrmacht aan de wand. Ook bleek munitie op mysterieuze wijze verdwenen. De affaires raken een gevoelige snaar in Duitsland De affaires raken een gevoelige snaar in Duitsland, dat in de jaren vijftig onder toezicht van de geallieerde bezetters nieuwe strijdkrachten opzette, waarin het anders moest toegaan dan vroeger. Het moest een strijdmacht worden van 'staatsburgers in uniform', die elkaar kritisch controleren en hun mond opendoen bij misstanden. Maar volgens minister Von der Leyen kampen de militairen met een 'verkeerd begrepen korpsgeest', een 'houdingprobleem' en 'zwak leiderschap'. Volgens experts schrikken de militairen er vaak ook voor terug om slecht nieuws te rapporteren aan hun meerderen. De afschaffing van de dienstplicht zes jaar geleden zou de problemen hebben verergerd. De misstanden zijn extra pijnlijk omdat Duitsland juist onder druk staat van de Verenigde Staten om een grote militaire rol op zich te nemen. Om meer te kunnen doen, voert Berlijn de defensieuitgaven voorzichtig op, trekt wat meer personeel aan en schaft extra materieel aan.

