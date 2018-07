Weer jongens uit Thaise grot gehaald, reddingsoperatie gaat door

Het reddingsteam begon gisteren aan een grote operatie om de twaalf jongens en hun coach, Ekapol 'Aek' Chanthawon, uit de Tham Luang-grot te halen. Het Thaise voetbalteam - tussen de 11 en 16 jaar - en hun 25-jarige coach werden na ruim een week vermist te zijn geweest, levend gevonden in de grot.

Vanochtend zagen getuigen al iemand op een brancard voorbijkomen. Een medewerker van de Thaise marine bevestigde dat reddingwerkers een vijfde jongen uit de grot hadden gered. Later op de dag volgden ook drie van zijn ploeggenoten. De jongens zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Reymenants (45) is een van de buitenlandse duikers die aan de operatie deelneemt. En sprak eerder met Trouw over de 'penible situatie' waar de jongens in zitten. "In de grot zijn het allemaal zeer nauwe, kronkelige gangen (soms slechts 60 cm) die vol liggen met modder en zand. Het is navigeren door een soort blubber". De voetballers bevinden zich op twee kilometer afstand van de uitgang, dat is volgens Reyemants al 'bijzonder lastig zonder technische kennis'.

Tien dagen hebben de jongens en hun trainer zonder eten moeten doorbrengen. Tegenover de NOS vertelt de Vlaamse duiker Ben Reymenants, die aanwezig is bij de reddingsoperatie, dat de coach vroeger monnik is geweest en de jongens meditatieles heeft gegeven.

Geen tijd te verliezen

Er is haast geboden bij de reddingsoperatie, het regenseizoen is begonnen en dus vallen er af en toe zware moessonregens. Daardoor heeft het wegpompen van het water maar weinig effect. Een ingelaste 'pauze' van tien uur was gisteravond nodig om te zorgen voor voldoende zuurstof op de route.

De reddingsoperatie in Thailand. © ANP

Alternatieve manieren om de jongens uit de grot te krijgen, hebben tot dusver weinig resultaat opgeleverd. Het boren van gaten in de bergwand om via de bovenkant de groep te bereiken, komen steeds niet bij de groep uit. "We hebben al meer dan honderd boringen uitgevoerd, maar we hebben hun positie nog steeds niet gelokaliseerd", aldus de gouverneur van Chiang Rai (waar de grot in de buurt ligt) Narongsak Osottanakorn.