Weer geen wereldtopper in eindstrijd Rosmalen

Het was te mooi om waar te zijn. Met Marin Cilic en Alexander Zverev in de halve finales diende zich op de Ricoh Open een eindstrijd aan met twee tennissers uit de toptien van de wereld. Een aantrekkelijk vooruitzicht voor het grastoernooi in Rosmalen, dat niet bepaald verwend is met de komst van mondiale toppers. Maar zoals gezegd: het was te mooi om waar te zijn.

Lees verder na de advertentie

Het ideale scenario van toernooidirecteur Marcel Hunze verdween zaterdag in de prullenbak. Cilic, de nummer zeven van de wereld, liet zich verrassen door zijn Kroatische landgenoot Ivo Karlovic en de Duitse nummer tien Zverev werd uitgeschakeld door de Luxemburger Gilles Müller. En zo stond er opnieuw geen speler uit de absolute top in de finale in Rosmalen.

Het scoreverloop van de eindstrijd stond eigenlijk al bij voorbaat vast

Stan Wawrinka was in 2013 de laatste speler uit de toptien die in de Brabantse eindstrijd stond. Als nummer tien verloor de Zwitser destijds van de Fransman Nicolas Mahut, die ook in 2015 en vorig jaar de titel greep. Vandaag werd hij afgelost door Müller, die in zijn zestiende jaar als prof in Rosmalen zijn tweede titel van dit jaar veroverde.

In de strijd om de hoofdprijs trof de 34-jarige Müller de vier jaar oudere Karlovic. Zo kreeg Rosmalen de oudste finale sinds 41 jaar en stond het scoreverloop van de eindstrijd eigenlijk al bij voorbaat vast. De twee voorgaande onderlinge partijen eindigden allebei in louter tiebreaks. En dat gebeurde vandaag ook, met ditmaal Müller als de gelukkigste in beide verlengingen: 7-6 (5) en 7-6 (5).

Als we volgende keer weer tegen elkaar spelen, moeten we maar meteen met de tiebreaks beginnen Müller na de finale

Services Het spel van Müller en Karlovic is gebaseerd op hun ijzersterke services. Hun opslagbeurten bestaan uit korte punten, de langste rally’s waren vandaag vijf slagen lang. Het servicegeweld maakt hen zo moeilijk te breken dat tiebreaks bijna niet te vermijden zijn. “Als we volgende keer weer tegen elkaar spelen, moeten we maar meteen met de tiebreaks beginnen”, grapte Müller na de finale. Karlovic bereikte een historische mijlpaal in zijn carrière. Met ace nummer veertien in de derde game van de tweede set bereikte de 2.11 meter lange Kroaat het onwaarschijnlijke aantal van 12.000 aces. Het hielp hem niet aan de zege, want hij had totaal geen antwoord op de service van Müller, de linkshandige uit Leudelange die waar nodig ook liet zien over een hele goede volley te beschikken. Ondanks het klimmen der jaren is Müller, die niet alleen op gras goed uit de voeten kan, bezig aan zijn succesvolste jaar als prof. In Sydney won de nummer 28 van de wereld op hardcourt zijn allereerste titel, in Estoril bereikte hij zijn eerste finale op gravel en vandaag pakte hij zijn eerste toernooizege op gras. “Ik heb zestien jaar gewacht op mijn eerste titel en zoveel tijd heb ik niet meer. Het moet nu snel gaan.”

Kontaveit verovert haar eerste proftitel In het vrouwentoernooi van Rosmalen konden de acht geplaatste speelsters, inclusief ­Kiki Bertens, hun favorietenrol niet waarmaken. Daarvan profiteerde Annet Kontaveit uit Estland, die vandaag in de finale ten koste van de Russin Natalia Vichljantseva haar eerste proftitel veroverde: 6-2 en 6-3. Dat betekende het tweede tennissucces voor een van de kleine Baltische staten. Vorige week won Jelena Ostapenko uit Letland het toernooi op Roland Garros. In de finale vroeg Kontaveit bij een 3-2 achterstand in de tweede set haar Nederlandse coach Glenn Schaap op de baan. Zijn advies dat zijn pupil zich vooral op haar eigen spel moest concentreren pakte goed uit. Kontaveit won vier games op rij en de titel.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.