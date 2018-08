Wéér eist een aardbeving bij Lombok levens

Meldingen over het aantal gewonden zijn nog niet binnen gekomen. Kort na de beving ontstond er paniek onder bewoners en vakantiegangers. De beving werd ook gevoel in delen van Java en op Bali, een populaire vakantiebestemming onder Nederlanders.

Kleine tsunami

Na de beving is een tsunamiwaarschuwing gegeven, maar deze werd ongeveer negentig minuten na de beving weer ingetrokken. Er werd alleen een mini-tsunami van 13 centimeter hoogte waargenomen aan de noordkust van Lombok.

Het vliegverkeer op zowel Lombok als het naastgelegen Bali is na de beving nog volledig operationeel. "Er is lichte schade op de luchthavens door naar beneden gevallen plafondplaten, maar niemand is daarbij gewond geraakt", meldden de autoriteiten.

Het epicentrum van de beving lag bijna 30 kilometer ten noordoosten van Lombok. Vorige week zondag werd Lombok ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die eiste 17 levens. Ook raakten ruim 150 mensen gewond.