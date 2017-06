Weer een wereldtijd voor Sifan Hassan

Als koningin van de FBK Games kwam Dafne Schippers gisteren in een cabrio het stadion binnen, wuivend naar het publiek. Maar Sifan Hassan, na Schippers de tweede grote publiekstrekker in Hengelo, sloeg dat tafereel graag over.

Lees verder na de advertentie

"Ik hou niet zo van die aandacht", verontschuldigt ze zich met een glimlach. Dan slingert ze haar arm op en neer. "En mijn arm was nog moe van Rome." De vermoeidheid heeft een legitieme verklaring. Donderdag liep de Nederlandse atlete van Ethiopische afkomst op de 1500 meter 3.56,22, de beste seizoenstijd ter wereld. Met de spierpijn nog in de benen deed ze er gisteren voor eigen publiek in Hengelo argeloos een schepje bovenop. Hassan snelde met grote overmacht naar de winst in een tijd van 3.56,14, net boven haar twee jaar oude Nederlandse record van 3.56,05.

Twee keer in vier dagen de beste seizoenstijd ter wereld. Het is voor Hassan de bevestiging dat de overstap naar Amerika de juiste keuze is geweest.

Salazar zou onder anderen de Amerikaan Galen Rupp prednison en testosteron hebben gegeven

Omstreden coach Na de Olympische Spelen in Rio nam de 24-jarige atlete afscheid van Honoré Hoedt, de Nederlandse coach die haar op Papendal in korte tijd tot een wereldtopper had gevormd. Hassan wilde een nieuwe uitdaging en een andere omgeving en koos eind vorig jaar voor de omstreden coach Alberto Salazar. Er loopt sinds 2015 een onderzoek van het Amerikaanse anti-dopingagentschap USADA naar de geboren Cubaan. Salazar zou onder anderen de Amerikaan Galen Rupp, de bronzen medaillewinnaar op de olympische marathon in Rio, prednison en testosteron hebben gegeven. Het lopende onderzoek, waar ook de FBI bij betrokken zou zijn, weerhield Hassan er niet van zich aan te sluiten bij zijn Nike Oregon Project. Olympisch kampioen Mo Farah is de bekendste atleet in de groep, waar veel internationale medaillewinnaars trainen. Vanwege de beschuldigingen mocht Hassan officieel niet direct onder Salazar trainen. Daarom is Pete Julian, een van de assistenten, op papier haar coach. Maar de dagelijkse praktijk wijst uit dat het wel degelijk Salazar is die bepaalt welke trainingen Hassan volgt. Van de vraagtekens die haar overstap opriep, zegt ze zelf niets te hebben gemerkt.

Nieuwe techniek en tactiek De Cubaan leerde Hassan een andere techniek aan, waarbij ze minder met haar armen zwaait. Ze is vaker in het krachthonk te vinden en werkt aan haar snelheid. Het resultaat van zijn aanpak was dit seizoen meteen te merken. Tijdens de Diamond League in Eugene, waar ze een razendsnelle 5000 meter liep, verpulverde ze het Nederlandse record van Lornah Kiplagat. Met 14.41,24 scherpte Hassan de oude nationale toptijd van 14.56,43 aan met ruim vijftien seconden. Na de tweede wereldtijd in vier dagen gingen haar armen eindelijk in de lucht voor het publiek Hassan heeft ook haar tactiek in de wedstrijd aangepast. In plaats van lang achterin te hangen om de rest van het veld met een eindsprint in te halen, loopt ze nu in het begin van de race al vooraan. Salazar heeft haar het geloof gegeven dat ze dat vol kan houden. "Hij zegt dat ik genoeg talent heb." Precies zoals hij het graag ziet, sloeg Hassan gisteren in Hengelo - waar de atlete amper tegenstand heeft - direct een gat met haar concurrenten. Ze liep twee rondes achter een tempomaker, een zogeheten 'haas', om met een voorsprong van bijna vijf seconden op de Ethiopische Besu Sado naar de winst te soleren. "Ik wilde het mooi maken voor de mensen", zei Hassan. Na de tweede wereldtijd in vier dagen gingen haar armen eindelijk in de lucht voor het publiek. Die hadden ze nog tegoed.

Tickets voor WK Dafne Schippers had er gisteren weinig woorden nodig om haar winst op de 100 meter op de FBK Games in Hengelo te omschrijven. "Voor nu oké." De 24-jarige atlete liep de 100 meter in 11,08. Niet de beoogde toptijd die ze in gedachten had onder de 11 seconden, maar er viel prima mee te leven vanwege de omstandigheden met tegenwind. Voor Schippers draait dit seizoen alleen om het resultaat op de wereldkampioenschappen in Londen in augustus. Daar wil ze de bevestiging zien van het werk met Rana Reider, sinds maart haar coach. In Hengelo werden gisteren goede zaken gedaan voor de WK. Richard Douma haalde een ticket binnen op de 1500 meter, net als Lisanne de Witte, die Nederland mag vertegenwoordigen op de 400 meter. In totaal zijn nu achttien Nederlandse atleten zeker van deelname aan de mondiale titelstrijd.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.