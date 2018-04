Weer een Van Gogh erbij voor het Noordbrabants Museum

Het museum boert sowieso goed sinds de heropening in 2013, na een forse uitbreiding. Maar wat enorm bijgedragen heeft aan de naamsbekendheid en het draagvlak is de zeer succesvolle Jeroen Bosch-tentoonstelling in 2016, zegt directeur Charles de Mooij.

The Guardian noemde het 'een van de beste tentoonstellingen van de eeuw'. "We krijgen krijgen daardoor gemakkelijker steun van particulieren, fondsen, bedrijven en de overheid." Ook bij de aankoop (voor 2,5 miljoen euro) van dit stilleven van een Amerikaanse verzamelaar is het museum 'ruimhartig' bedeeld, vertelt De Mooij. De provincie Noord-Brabant gaf een lening van 1,5 miljoen euro. De rest komt van de BankGiro Loterij, een legaat en het museumfonds, waaraan bedrijven en particulieren bijdragen.

Nuenense periode

Van Gogh schilderde 'Stilleven met flessen en schelp' in de herfst van 1884 in Nuenen, waar hij bijna twee jaar heeft gewoond. In die periode heeft de beginnende kunstenaar veel geoefend op het afbeelden van materialen, vertelt Van Gogh-onderzoeker Teio Meedendorp van het Van Gogh Museum in Amsterdam. "Dat zie je goed op dit stilleven, waarop een aantrekkelijke variatie aan voorwerpen is afgebeeld: een stenen kruik, een fles, doek, een houten cilinder op een koperen onderstel, een rookstel en een kruithoorn. Van Gogh heeft het allemaal voorbeeldig weergegeven. Het is een van zijn beste stillevens uit die periode."

Had het Van Gogh Museum het daarom zelf niet willen kopen? Meedendorp: "We hebben al zoveel. Dit was geen must have voor ons." Er is ook absoluut geen sprake van concurrentie tussen beide musea, benadrukt de onderzoeker. In Den Bosch ligt het accent op de Brabantse periode van de kunstenaar. Het Van Gogh Museum heeft ook enkele werken uit die tijd in bruikleen gegeven.

Met dit stilleven heeft het museum nu twaalf werken van Van Gogh, waarvan acht in bruikleen. De eerdere aankopen zijn Spittende boerin (1984), Tuin van de pastorie te Nuenen (2016) en Collse watermolen (2017).