Weer een kras op het cv van Frank de Boer

Meer dan honderdvoudig international, speler van het grote Ajax van Louis van Gaal uit de jaren negentig, als trainer vier keer kampioen met Ajax – in de annalen van het Nederlandse voetbal wordt de naam van Frank de Boer met sierletters geschreven. Nu is hij het symbool, het beklagenswaardige symbool, van de achterstand en het eenzijdige denken ervan.

De Boer werd vandaag ontslagen als trainer van Crystal Palace, na 77 dagen en vier verloren competitiewedstrijden waarin geen doelpunt werd gemaakt. Daarmee was hij in Londen nog korter in dienst dan begin vorig seizoen bij het Italiaanse Internazionale, dat hem na 85 dagen aan de kant schoof.

Evolutie in voetbal

Weer een kras op zijn cv, en het pijnlijkst is misschien wel dat het niet mag verbazen. De Boer mag gelden als een van de trouwste leerlingen van Van Gaal. Hij is altijd heilig blijven geloven in het vastomlijnde voetbal waarmee die Ajax eind vorige eeuw naar de Europese en mondiale top leidde. Maar het voetbal evolueerde, langs minder strakke lijnen.

De Boer was in Nederland de enige niet die zich daar moeizaam of niet aan aanpaste. Oranje kelderde, de clubs zakten af in Europa, in hoofdzaak door het vasthouden aan achterhaalde principes, het stil blijven staan in die ooit voor Nederland zo mooie voetbaltijd. Internazionale had nogal wat ervaren voetballers. Die lieten zich in een toch al onvergelijkbare (grofweg meer op de defensie gerichte) voetbalcultuur niet zomaar zeggen dat het anders moest.

Het korte verhaal van Crystal Palace is zo mogelijk nog sprekender voor vooral De Boers naïviteit

Het korte verhaal van Crystal Palace is zo mogelijk nog sprekender voor vooral De Boers naïviteit. Bij deze kleine club in de Engelse hoogste klasse zou een Nederlandse trainer het spel mogen veranderen, hem zouden daarvoor de ruimte en de spelers worden geboden. Het is al zo vaak gezegd, de Nederlander die alles zou veranderen, en al zo vaak lukte het niet. De Boer geloofde erin en daarmee geloofde hij ook te veel in zichzelf, nota bene bij een kick-and-rush-club, met spelers van schoppen en rennen.

Het was tot mislukken gedoemd. Natuurlijk is het bliksemontslag ook tekenend voor het beleid of het gebrek soms daaraan bij voetbalclubs. Maar verontwaardiging daarover kan niet wegnemen dat De Boers keuze voor Crystal Palace een ondoordachte of op z’n minst ongelukkige was.

Tegelijkertijd zegt de keuze, om de cirkel rond te maken, iets over de neergang van het Nederlandse voetbal. Nederlandse trainers, allang niet meer gewild in de internationale top, moeten kiezen voor het mindere segment – en dan kunnen dit de gevolgen zijn.