Weer een brexit-mijlpaal: er ligt nu ook een politieke verklaring

Dat document, dat losstaat van het juridische akkoord, waarover vorige week zo veel te doen was, moet het startpunt vormen van de onderhandelingen over onder meer een (vrij)handelsakkoord. Die gesprekken kunnen pas beginnen als het VK geen EU-lid meer is, vanaf 30 maart volgend jaar dus. Beide partijen zullen de overgangsperiode, die duurt tot zeker begin 2021, benutten voor die onderhandelingen. Het Verenigd Koninkrijk blijft zolang in de interne EU-markt.

Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad bevestigde vanmorgen dat het concept-akkoord is verspreid onder de delegaties van de 27 EU-landen, die er vanmiddag over praten. Tijdens de ingelaste brexit-top van zondag moeten de regeringsleiders er politieke steun aan geven.

Flexibel partnerschap

Toen vorige week al bleek dat de 27 landen min of meer waren uitgepraat over het brexit-akkoord, dat de scheidingsvoorwaarden vastlegt, richtten de Britse inspanningen zich op de niet-bindende politieke verklaring over de verre toekomst. Daar wilde Londen zo veel mogelijk mooie woorden in krijgen over de beoogde onafhankelijke positie in de wereldeconomie, gekoppeld aan een zo soepel mogelijke relatie met de EU.

Landen willen niet dat het VK straks profiteert van han­dels­voor­de­len, die worden meegenomen uit het EU-lid­maat­schap

Omdat ook de EU-27 nog wel wat wensen had op dat gebied, is het document uitgedijd van zeven pagina’s vorige week naar 26. Al die wensen samen leveren hier en daar een schijnbaar onophoudelijke woordenstroom op, waarvan de zoektocht naar een compromis is af te lezen. In de inleidende tekst staat dat de EU en het VK streven naar een “ambitieus, breed, diep en flexibel partnerschap in handel en economische samenwerking, rechtshandhaving en strafrecht, buitenlands beleid en veiligheid, gebaseerd op een evenwicht tussen rechten en verplichtingen.”

Londen had gehoopt op een passage over ‘frictieloze handel’, ofwel een situatie waarin de brexit geen nadelige invloed heeft op de goederenstromen. Dat kan en wil de EU-27 echter niet beloven.

“De EU en het VK voorzien een goederen-handelsrelatie die zo nabij mogelijk is”, staat er nu. Ook is er sprake van “uitgebreide regelingen die een vrijhandelszone creëren, met diepe regulatoire en douane-samenwerking, geschraagd door maatregelen die een egaal speelveld verzekeren”.