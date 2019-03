Wéér een Braziliaanse ex-president aangehouden wegens corruptie

De gisteren gearresteerde Michel Temer stond aan de leiding van een ‘criminele organisatie’, volgens de openbaar aanklager. En daarmee bedoelde hij niet de staat Brazilië, waar Temer tussen 2016 en 2018 president van was. Al zullen sommige Brazilianen dat stiekem wel eens denken, gezien de schier oneindige hoeveelheid Braziliaanse politici die achter de tralies belanden vanwege corruptie.

Het grootschalige corruptie-onderzoek ‘Wasstraat’ heeft al tot veroordelingen van meer dan 150 prominente politici en zakenlieden geleid. ‘Wasstraat’ begon in 2014 als relatief kleinschalige operatie, die witwassen bij een benzinepomp-met-wasstraat in de hoofdstad Brasilia moest blootleggen. Maar al snel dijde het uit tot een onderzoek dat het politieke establishment op zijn grondvesten deed trillen. Politici zouden winsten van het staatsoliebedrijf Petrobras hebben afgeroomd, en contracten aan bouwbedrijven hebben gegund in ruil voor campagnebijdragen.

Half miljard dollar

Temer wordt er van verdacht dat hij bijna een half miljard dollar heeft weggesluisd. Braziliaanse televisiekijkers konden zich verlustigen aan helikopterbeelden van een colonne politieauto’s, die het voormalige staatshoofd naar een vliegveld bracht.

Als hij wordt veroordeeld, heeft Temer straks in de gevangenis in ieder geval goed gezelschap. Zijn voorganger Lula, die president was tussen 2003 en 2010, zit een straf van twaalf jaar uit wegens corruptie. Zelf zegt Lula dat hij slachtoffer is van een politiek opzetje. Hij werd definitief veroordeeld toen hij vorig jaar aan kop ging in de peilingen bij de presidentsverkiezingen, die uiteindelijk uitmondden in een overwinning voor de rechts-populistische Jair Bolsonaro.

Bolsonaro wist de verkiezingen onder andere te winnen doordat hij beloofde een einde te maken aan de corruptie in Brazilië. Hij benoemde Sergio Moro, de onderzoeksrechter die aan het hoofd stond van Operatie Wasstraat, tot minister van justitie.

Maar de timing van de arrestatie vinden sommige mensen in Brazilië wel verdacht. Die komt namelijk op een moment dat Bolsonaro’s aanvankelijke populariteit flink begint te tanen, doordat hij problemen heeft met de hervorming van het pensioenstelsel. Ook staat zijn imago van corruptiebestrijder onder druk. Zo doen er steeds meer berichten de ronde over verdachte financiële transacties waarbij zijn zoon, Flavio Bolsonaro, betrokken is.