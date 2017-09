Weer een bizarre Akzo-dag

Het verfconcern deed dat terwijl aandeelhouders al op weg waren naar het Amsterdamse Hilton Hotel, waar zij zich ’s middags tijdens een buitengewone vergadering mochten uitspreken over de benoeming van de nieuwe topman (Thierry Vanlancker) en de Akzo-leiding zou uitleggen waarom ze deze lente drie overnamebiedingen van het Amerikaanse PPG afwees. Het was weer een bijzondere, zo niet bizarre, AkzoNobel-dag.

‘Een bizar toeval’, noemde president-commissaris Antony Burgmans het vertrek van financieel directeur Maëlys Castella, nog geen twee maanden nadat bestuursvoorzitter Ton Büchner – ook om gezondheidsredenen – was opgestapt.

Uitgerekend op de dag dat Büchners opvolger, Vanlancker, zijn aandeelhouders over de zegeningen van dat plan zou vertellen, moest hij melden dat die beloofde 100 miljoen extra dit jaar niet wordt gehaald.

Maar waar Büchners afscheid veel te maken had met de hoge werkdruk en alle perikelen rond PPG’s overnamepogingen, is dat bij Castella niet het geval, zei Burgmans in een inderhaast georganiseerd telefonisch vraaggesprek met journalisten: Castella is ziek, die ziekte heeft niets met haar werk te maken en het is de bedoeling dat ze, eenmaal hersteld, weer een hoge positie bij AkzoNobel krijgt. Terugkeren als financieel directeur zal de Française niet. Op haar eigen verzoek, aldus Burgmans.

Stoelendans bij AkzoNobel. Op 19 april van dit jaar gaven toenmalig bestuursvoorzitter Ton Büchner en financieel directeur Maelys Castella nog een toelichting op de kwartaalcijfers. Inmiddels zitten beiden niet meer op hun post in de top van het concern. © ANP

Ambitieus Lichtelijk bizar was ook de winstwaarschuwing, althans: het tijdstip waarop Vanlancker die bekendmaakten. AkzoNobel wees de avances van PPG resoluut af en Burgmans en Büchner maakten in april hun eigen plannen bekend om Akzo’s de winst te vergroten, zijn aandeelhouders tevreden te stellen, de beurskoers op te krikken en PPG buiten de deur te houden. AkzoNobel zou zijn chemiepoot verkopen, de opbrengst aan aandeelhouders uitbetalen en het dividend verhogen. Akzo’s winst zou in 2017 100 miljoen euro hoger uitvallen dan in 2016 en daarna nog hoger, beloofden Burgmans en Büchner. Uitgerekend op de dag dat Büchners opvolger, Vanlancker, zijn aandeelhouders over de zegeningen van dat plan zou vertellen, moest hij melden dat die beloofde 100 miljoen extra dit jaar niet wordt gehaald. Een lastige boodschap, want er bestond toch al twijfel of Akzo die ambitieuze winstdoelen kan halen. Bovendien staat de Akzo-leiding er bij een deel van zijn aanhouders slecht op. Die aandeelhouders, het investeringsfonds Elliott voorop, wilden dat AkzoNobel op het overnamebod was ingegaan. Elliott stuurde zelfs aan op het vertrek van Burgmans en kreeg steun van andere investeerders.

Gemor De winstwaarschuwing leidde onder aandeelhouders tot wat gemor en wat uitingen van zorg. Maar volgens Vanlancker is sprake van een toevallige samenloop van omstandigheden. Britten houden de hand op de knip vanwege de naderende Brexit; de offshore-industrie beleeft zware tijden en Aziatische scheepsbouwers bouwen veel minder schepen dan voorheen. Ook had een Akzo-vestiging in de Botlek last van een brand bij buurtgenoot Shell, in China kregen klanten en toeleveranciers te maken met milieu-inspecties waardoor leveringen van en aan AkzoNobel in het gedrang kwamen; de vier fabrieken van AkzoNobel in Houston liggen na de orkaan Harvey nog stil en de prijzen van grondstoffen zijn gestegen. Ondanks al die (tijdelijke) tegenwind ligt AkzoNobel op koers om zijn winstdoelen voor 2020 te halen, verzekerde Vanlancker. Hans de Vriese, waarnemend financieel directeur, tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering. © ANP Toen Vanlancker die verklaring gaf, was de spanning in het Hilton al weg. Activistische aandeelhouders waren aanwezig maar roerden zich niet.

Tijdelijke vrede Aandeelhouders stemden massaal voor Vanlanckers benoeming en Burgmans beklemtoonde dat hij de avances van PPG serieus had genomen, maar dat PPG de boel zelf had verknoeid. PPG bood te weinig, opereerde bot en had te weinig oog voor de sociale aspecten van de overname. Bovendien onderschatte PPG de mogelijkheid dat het veel bedrijfsonderdelen zou moeten verkopen omdat PPG mét AkzoNobel in veel landen en markten te machtig zou worden. In de wetenschap dat de aanval van PPG is afgeslagen en er een tijdelijke vrede met Elliott is getekend, wilde Burgmans wel toegeven dat hij tijdens het hele proces misschien wat meer had moeten luisteren en zich wat bescheidener had kunnen opstellen. Wat markeerde dat het weer een bijzondere Akzo-dag was.

