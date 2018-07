Weer dreigt uitstel Lelystad Airport

Het was een heus evenement: de belevingsvlucht van de Boeing 737 van Transavia die op 30 mei in de avonduren rondjes boven Nederland cirkelde. Zonder passagiers, zonder bagage, maar wel met motoren die een authentiek geronk produceerden.

Het doel was dat iedereen onder de vliegroutes kon ervaren hoe zo'n laag overvliegend vliegtuig precies klonk. De vlucht werd georganiseerd als handreiking van het ministerie van infrastructuur en waterstaat aan de verontruste bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van luchthaven Lelystad.

Aanvankelijk leek de belevingsvlucht positief uit te werken voor de voorstanders van luchthaven Lelystad. Duizenden bewoners hadden onder de routes hun oren gespitst en de opgetrommelde media hadden opgeschreven dat het allemaal best mee viel met het lawaai. Al met al was het een geslaagde show, met de kanttekening dat het ministerie van tevoren al had gezegd dat de besluitvorming niet beïnvloed zou worden door de geluidsmetingen die tijdens de vlucht gedaan zouden worden.

Maar zoals wel vaker in de kwestie Lelystad kreeg ook deze gebeurtenis een staartje: het gemeten geluid zat op een hoger niveau dan het berekende geluid, namelijk 3 tot 8 decibel hoger. Dat bleek maandag uit een evaluatie van de Regiegroep, een groep bewoners die het ministerie adviseerde en bijstond bij het organiseren van de belevingsvlucht.

Opnieuw een reden voor mensen die wonen onder de aanvliegroutes om te twijfelen aan de milieueffectrapportage (Mer) van luchthaven Lelystad, die eerder al gecorrigeerd moest worden. En weer een aanleiding voor de bewoners om er op aan te dringen dat vakantieluchthaven Lelystad pas open gaat na de herindeling van het luchtruim in 2023, zodat lage vliegroutes niet meer nodig zijn.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat reageerde zuinigjes op het verschil in decibellen door te stellen dat zij deskundigen gaat vragen naar 'een verklaring' voor het verschil. Een inhoudelijke reactie volgt deze zomer.

Overvol Schiphol

Als die reactie er uiteindelijk komt, zullen actiegroepen van bewoners ongetwijfeld weer pleiten voor uitstel. Tevergeefs? Daar lijkt het op het eerste gezicht wel op. De luchthaven is in 2020 zo goed als klaar, de opening is al twee keer uitgesteld en Schiphol is zo overvol dat de behoefte aan 'overloop' Lelystad groot is.

Toch is het niet zo vreemd dat protestclubs hun verzoek om uitstel blijven herhalen. Allereerst omdat de actiegroepen uiterst serieus worden genomen door de politiek. Niet alleen door de oppositie, maar ook door coalitiepartijen D66 en ChristenUnie.

Wat de actievoerders ook kan helpen, is dat het nog minstens een half jaar duurt voordat duidelijk wordt of de vakantieluchthaven wel een overloop voor Schiphol kan worden. In de komende zes maanden moet de Europese Commissie namelijk toetsen of de Nederlandse overheid wel regels mag maken om luchtvaartmaatschappijen te verleiden de overstap van Schiphol naar Lelystad te maken. Brussel kijkt of alle marktpartijen door deze regelgeving gelijk worden behandeld. Is het bijvoorbeeld eerlijk alleen vliegmaatschappijen die ruimte achterlaten op Schiphol plek te geven op Lelystad, zoals de minister wil?

Totdat de Europese Commissie helderheid verschaft is het onduidelijk of luchthaven Lelystad wel bestaansrecht heeft. Zes maanden tijd dus voor de actievoerders om de twijfels over de luchthaven in de maatschappij verder aan te wakkeren. Dat is winst, zelfs al keurt de Europese Commissie de regels goed.

Dan is er nog het gebrek aan een precies moment van opening, waardoor uitstel tot 2023 niet eens zo onwaarschijnlijk is. Weliswaar heeft de minister gezegd dat de vakantieluchthaven in 2020 opengaat, maar wanneer precies in 2020 is niet helder. Het geeft de indruk dat de minister er zelf ook nog niet van overtuigd is dat het dat jaar gaat lukken.

Luchthaven Lelystad is al twee keer eerder uitgesteld. Juist daarom kan het een derde keer ook gebeuren.