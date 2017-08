Weer diplomatieke sancties van VS tegen Rusland

De VS reageren daarmee op de jongste Russische strafmaatregelen tegen Amerikaanse diplomaten. Het Kremlin gaf de VS in juli opdracht de Amerikaanse diplomatieke staf in Rusland in te krimpen. President Poetin had aangegeven op korte termijn geen verbetering meer te verwachten in de betrekkingen tussen de landen.

Lees verder na de advertentie

Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken noemde die Russische maatregel ongerechtvaardigd en slecht voor de relatie tussen de landen. "In de geest van wederkerigheid waar de Russen een beroep op doen, willen we dat de Russische regering haar consulaat in San Francisco sluit.'' Dat moet voor 2 september gebeuren, aldus het ministerie.

Teleurstelling De Russische minister Sergej Lavrov van buitenlandse zaken zou vandaag zijn teleurstelling over de maatregel hebben uitgesproken in een telefoongesprek met zijn ambtsgenoot Rex Tillerson. "Moskou gaat de door de Amerikanen aangekondigde maatregelen nauwgezet bestuderen'', aldus het departement van Lavrov. "Daarna wordt onze reactie doorgegeven.'' De relatie tussen de landen staat al langer onder druk, onder meer vanwege de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing. De vorige Amerikaanse president, Barack Obama, liet eind vorig jaar al 35 Russische diplomaten de VS uitzetten. Poetin sloeg toen niet direct terug met tegenmaatregelen. Hij verklaarde eerst te willen kijken hoe de opvolger van Obama, president Trump, zich zou opstellen tegenover Moskou.

Geen Amerikaanse visa Eind juli zei president Poetin dat de Amerikaanse diplomatieke missie in Rusland met 60 procent (755 mensen) ingekrompen moest worden. Deze maand besloot de Amerikaanse regering om de verstrekking van visa aan Russen sterk te beperken wegens gebrek aan personeel dat de interviews daarvoor af moet nemen. Minister Lavrov zei toen in een reactie niets van die uitleg te geloven. Volgens hem probeerden de Amerikanen alleen het Russische gezag te ondermijnen. “Ze wakkeren de onvrede onder de Russen aan”, aldus Lavrov. Antennes op het dak van het Russische consulaat-generaal in San Francisco. Over twee dagen moet het zijn deuren sluiten, heeft Washington bevolen. © AP

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.