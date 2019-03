Weer debat over lot baby’s IS-strijders

De drie weken oude baby Jarrah liep donderdag blauw aan en werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis in het al-Roj vluchtelingenkamp in het noordoosten van Syrië gebracht. Vrijdag kwam het bericht dat hij was overleden.

Hij is niet de enige. Tientallen kinderen kwamen afgelopen weken om in de twee vluchtelingenkampen waar mensen gelinkt aan Islamitische Staat worden opgevangen. Jarrahs moeder, de 19-jarige Shamima B., die vier jaar geleden naar het kalifaat afreisde, kwam een paar weken geleden in het nieuws toen zij in een interview smeekte terug te mogen keren naar Groot-Brittannië om haar pasgeboren zoon veilig op te kunnen laten groeien. Ze vertelde dat haar eerste twee kinderen in het kalifaat waren overleden.

Het IRC maakt zich zorgen over zo’n 240 kinderen die zonder begeleiding in de kampen zijn aangekomen. Velen zijn gewond en ondervoed en hebben vanwege de kou last van hun luchtwegen

De vrouw die getrouwd is met de Nederlander Yago R., die zich in 2015 bij IS aansloot, toonde geen berouw over de beslissing naar het kalifaat af te reizen. De beslissing van de Britse regering dat B. haar paspoort moest inleveren deed een hevig debat oplaaien over de manier waarop het land moet omgaan met onderdanen die zich bij IS hebben aangesloten en – nu het kalifaat bijna is gevallen – willen terugkeren. Dit weekend laaide de discussie opnieuw op. Een aantal parlementariërs en mensenrechtenactivisten uitten kritiek op de regering omdat die niets voor de kinderen van IS’ers zou doen.

Extra kwetsbaar Volgens de minister van buitenlandse zaken Jeremy Hunt is het te gevaarlijk voor Britse beambten om poolshoogte te nemen in de kampen. Hij beloofde wel te gaan onderzoeken hoe kinderen van IS-strijders geholpen kunnen worden. Het is een extra kwetsbare groep, zegt het Internationale Rode Kruis. De hulporganisatie schat dat al zo’n honderd mensen op weg naar de kampen of na aankomst zijn overleden. Onder hen veel kinderen onder de vijf jaar. Ook maakt het IRC zich zorgen over zo’n 240 kinderen die zonder begeleiding in de kampen zijn aangekomen. Velen zijn gewond en ondervoed en hebben vanwege de kou last van hun luchtwegen. Er zijn dringend duizenden extra familietenten nodig, zei het IRC. De kampen zitten overvol nu het laatste stukje kalifaat, in Baghouz, op vallen staat. Veel meer vrouwen en kinderen dan verwacht zijn tevoorschijn gekomen. De meeste burgers zouden nu wel zijn vertrokken, meldden de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zondag. Met steun van de Verenigde Staten voerde de SDF een groot, nieuw bombardement uit op de laatste IS-enclave.

