Weer beperkt vliegverkeer mogelijk op Gatwick na inzet leger

Een vlucht van China Eastern Airlines uit Shanghai landde om 07.11 uur (Nederlandse tijd). De luchthaven meldt op zijn website dat in de komende uren geprobeerd wordt een beperkt aantal vliegtuigen te laten opstijgen en landen.

Het vliegverkeer op Gatwick werd woensdagavond stilgelegd nadat er drones waren gezien die rondcirkelden in de buurt van de start- en landingsbanen. Telkens als de luchtverkeersleiding dacht dat de situatie veilig was en de start- en landingsbaan vrij wilde geven, verschenen ze weer. Sindsdien zijn er meer vijftig waarnemingen van drones gedaan volgens de politie. Duizenden reizigers strandden op het op een na drukste vliegveld van het land.

Zelfs het Britse leger werd ingezet bij de dronechaos bij vliegveld Gatwick. De drones zijn woensdag voor het eerst gesignaleerd en doken later nogmaals op. Het lukte de politie tot dusver niet de bestuurders op te sporen en blijft zoeken naar de daders.

Meer dan honderdduizend passagiers hebben sinds gisteren vertraging of verhindering opgelopen door het verstoorde vliegverkeer. Met de kerstdagen voor de deur is het één van de drukste weken van het jaar, voor het even buiten Londen gelegen Gatwick. Het is het tweede vliegveld van Groot Brittannië, en qua drukte het achtste van Europa. Het vliegveld fungeert onder andere als knooppunt van budgetmaatschappij Easyjet. Deze maatschappij heeft tot nader order al haar vluchten van en naar Gatwick geannuleerd.

Premier Theresa May heeft laten weten dat de regering maatregelen onderzoekt om dergelijke verstoringen in de toekomst te voorkomen. Ook heeft ze haar medeleven uitgesproken voor alle reizigers die hun kerstplannen in het water zien vallen door de chaos.

Geen speelgoed Volgens de politie zijn er meerdere drones bewust ingezet om het vliegverkeer te saboteren. Er zijn geen aanwijzingen dat het hier om een terreur-gerelateerde aanval zou gaan, aldus de politie. Volgens vliegvelddirecteur Chris Woodroofe gaat het om zwaardere, industriële modellen drones, en het is het de eerste keer dat een vliegveld op deze schaal bewust tot doelwit is gemaakt. Het is in Groot Brittannië verboden om met een drone dichter dan één kilometer bij een vliegveld te vliegen; op overtreding staat een celstraf van vijf jaar.

