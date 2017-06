Weer 712 migranten in rubberbootjes uit zee gevist voor de kust van Libië

Op verschillende boten zaten veertien zwangere vrouwen en vier baby’s, zegt de Ierse marine, die betrokken was bij de reddingsoperatie. Die duurde acht uur en er waren meerdere reddingsschepen bij betrokken. Zes opvarenden, waaronder een baby, moesten gereanimeerd worden. Iedereen heeft het overleefd. Het Ierse schip LÉ Eithne zal de migranten naar een veilige haven overbrengen.

De Europese Unie kijkt machteloos naar de migratiestroom vanuit Libië richting Italië. Na afloop van de EU-top afgelopen week klaagde Europese Raad-voorzitter Donald Tusk dat de situatie onveranderd kritiek blijft, ondanks de genomen maatregelen. Europese landen beloofden de Libische kustwacht meer geld en materieel te geven maar wie wat precies gaat doen, werd niet duidelijk.

Er is, in overleg met de internationaal erkende regering van Libië, sprake van een overeenkomst tussen de EU en Libië waarin de Libische kustwacht de taak op zich neemt om de bootjes met migranten zelf terug te halen en tegen te houden. Daarvoor moeten Libische kustwachten getraind worden. Maar van die trainingen is nog weinig terecht gekomen.

Migranten zijn aangehouden in Tripoli, Libië, vlak voordat zij de oversteek naar Italië wilden wagen. © reuters

Onder migranten uit Libië is vooral Italië een geliefde bestemming. 2017 dreigt opnieuw een recordjaar te worden; meer dan 62.000 migranten hebben Italië al bereikt. Bijna allemaal zijn het West-Afrikanen met nul kans op asiel. Italië houdt de lijntjes met Libië dan ook kort. Ministers maken regelmatig tripjes naar Tripoli en het land knapte marineschepen op die tijdens de opstand in 2011 beschadigd raakten. De Italiaanse regering organiseerde in maart dit jaar een top met Europese en Noord-Afrikaanse landen om afspraken met Libië te beslechten.

Dat komt Italië en de EU op kritiek te staan van hulporganisaties. Samenwerken met het chaotische Libië zou onmogelijk zijn. De kustwacht schiet soms op migranten om ze tegen te houden. Ook vissen ze migranten uit zee of onderscheppen ze als ze onderweg zijn naar de kust. Migranten worden ook regelmatig verkocht als slaaf, meldden verschillende Italiaanse hulpmedewerkers ter plekke. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) trok daarover in april aan de bel. De slachtoffers, veelal migranten uit sub-Sahara-Afrika aan wie beloofd is dat ze Europa zullen bereiken vanuit Libië, worden in en rond de stad Sabha verhandeld op pleinen. De IOM hekelt dan ook de pogingen van de EU om deals te sluiten met Libië om potentiële migranten in het Afrikaanse land te houden.

